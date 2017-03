Especialistas debatem regulamentação fundiária e outros temas na Fiero

Compartilhar





















Com a participação do governador Confúcio Moura, especialistas e empresários do segmento da madeira, a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), governo estadual e Ibama, realizou nesta quinta-feira, 9, o Seminário Florestal Rondônia superando desafios. Conselheiros e diretores da Fiero também prestigiaram o evento.

O presidente do Sistema Fiero, Marcelo Thomé abriu o evento afirmando que a Federação e o Governo do Estado vêm, a partir deste Seminário, propor uma sinergia entre os atores deste proceso – órgãos federal, estadual, municipal, fundações, institutos e Ongs – para destinar ao setor florestal a atenção que ele deve ter. “O potencial de nossa economia florestal está se exaurindo em atividades clandestinas nos nossos parques (federais e estaduais), nas nossas florestas nacionais, nas nossas reservas e áreas protegidas. Com determinação e ações planejadas, Rondônia será capaz de dar exemplo ao mundo em exploração sustentável de seus recursos naturais, com plena preservação e conservação dos seus biomas”, afirmou.

Para Thomé, a principal bandeira de Rondônia neste momento deve ser a da união com dois objetivos comuns: a regularização e licitação das nossas reservas florestais ao uso econômico sustentável; e a regularização fundiária de áreas já ocupadas e produzindo, mas cujos donos ainda não contam com o título de posse ou escritura.

O presidente do Conselho de Representantes da Fiero, Chagas Neto prestigiou o evento e destacou a atuação do presidente Marcelo Thomé e parabenizou a iniciativa de promover o diálogo do segmento da madeira com o governo estadual. “A Fiero, por meio da CNI, trouxe especialistas para apresentar temas de relevância e de interesse do setor. Acreditamos que novos caminhos serão abertos para a retomada do desenvolvimento e do reconhecimento da importância da contribuição da indústria madeira para a economia”, comentou.

A primeira parte do seminário contou com palestras e painéis como o da Agenda Florestal – Florestas e indústria: Agenda do Desenvolvimento, apresentado pelo especialista da Gerência Executiva do Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Mário Cardoso. Desafios ao fortalecimento do manejo florestal sustentável (Florestas Nativas) também foi tema de apresentação. O diretor de Concessão Florestal e Monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro, Marcus Vinicius da Silva Alves falou de Concessões Florestais e o secretário do Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia (Sedam), Vilson de Sales Machado abordou Concessões Florestais de florestas estaduais.

Ainda pela manhã, o coordenador geral de Autorização do Uso da Flora e Floresta do Ibama-RO, André Sócrates de Almeida e o coordenador de Uso Sustentável dos Recursos Florestais, Paulo Vinicius Braga Marinho falaram sobre o Sistema de Controle de Origem de Produtos Florestais (Sinaflor).

O vice-presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade e representante regional do Sistema Fiero no Coema, Ivandro Justo Behenck destacou a palestra sobre a visão global do segmento e a indústria de base florestal nacional e sua exportação e o reflexo na economia. “O Instituto Florestal Brasileiro falou as licitações nas reservas estaduais e federais, os bons exemplos como a da Flora Jamari, que conseguiu manter a floresta. Houve ainda a palestra do secretário da Sedam, Vilson Machado, abordando o tema das reservas estaduais mostrou que o estado está preocupado em viabilizar estas reservas, tanto para a exploração de manejo florestal sustentável madeireiro e não madeireiro”, comentou.

Sobre o debate da manhã, Behenck analisou como produtivo, pois os representantes do segmento expuseram ideias e a preocupação de encontrar o caminho que o Brasil precisa achar seu foco na questão da produção florestal. “Muitos eventos foram realizados, porém este seminário partiu do interesse do governo estadual, que quer conversar e ouvir o setor e estreitar o relacionamento promovendo o diálogo franco, direto e aberto e dirimir os gargalos”, explicou.

O vice-presidente do Conselho de Representantes do Sistema Fiero e representante da instituição no Conselho Nacional do Coema, Paulo Jair Kreuz acrescenta que o encontro aconteceu graças ao apoio do presidente Marcelo Thomé, CNI e o governo estadual. “Com o resultado extraído das palestras e debates a Fiero vai redigir uma carta de intenções que será entregue ao governador Confúcio Moura”, comentou.

Na segunda parte do seminário, à tarde, o superintendente do Incra-RO, Cletho Muniz Brito falou sobre a Legalização Fundiária e abordou a questão referente àqueles que não têm documentos da propriedade e precisam de regularização tanto para produzir madeira reflorestada ou preparar um projeto de manejo nas reservas legais. Este é um ponto de interesse cujo debate precisa ter continuidade para ser resolvido.

Outro ponto focado foi à agregação de valor e a criação de produtos para o mercado. O Senai do Acre com seu laboratório prepara e pesquisa de um produto e o entrega pronto para a indústria. A apresentação foi feita pelo diretor regional do Senai Acre, João César Dotto, que discorreu a respeito das contribuições do Instituto Senai de Tecnologia Madeira Móveis para a região Amazônica.

O representante do Ministério do Meio Ambiente MAPA falou do reflorestamento e as politicas adotadas. O tema do terceiro painel foi O futuro das florestas plantadas em Rondônia – Politica agrícola para florestas plantadas, pelo representante do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Gustavo Henrique Firmo Araújo. Finalizando o ciclo de palestras, o coordenador de Floresta Plantada da Sedam-RO, Edgar Menezes Cardoso falou da Política Agrícola de Rondônia para Florestas Plantadas.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo