Estádio Aluízio Ferreira é liberado para treinos do Rondoniense para a Copa Verde

Os treinos do Rondoniense começam na próxima quarta-feira (15), no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, das 15h às 18h, para a disputa contra o Cuiabá Esporte Clube (MT) pela Copa Verde prevista pra 5 de março. No último dia 8, o Rondoniense enfrentou o time de Mato Grosso pela Copa do Brasil e perdeu por 2×0 no sistema de eliminatória simples: “mata-mata”.

Antes do jogo pela Copa Verde, o time Rondônia terá três treinos técnicos para adaptação ao gramado, que já se encontra apto para a partida e para estratégias de entrosamento.

“O gramado já foi aparado e está em condições para receber o jogo da Copa Verde. O estádio está sendo reparado de acordo com as demanda exigida pelo Corpo de Bombeiros”, disse Rodnei Paes, superintendente estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer. Ele acredita que a liberação do estádio para os treinos pode melhorar o desempenho do Rondoniense nesta competição.

A Copa Verde, que está na sua 4ª edição, é composta por times que foram consagrados campeões estaduais nos estados da região Norte e Mato Grosso no ano de 2016. O clube campeão da Copa Verde terá vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018.

A Copa será disputa em quatro fases e uma preliminar. Os times serão distribuídos em grupos de dois, e em cada etapa será sistema eliminatório “mata-mata”. Ao todo são 18 times na disputa. O time que representa Rondônia, esta no grupo H.

Maximus Vargas

Assessoria de Comunicação