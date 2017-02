Estádio Aluizio Ferreira está pronto para receber jogo da Copa do Brasil nesta quarta-feira em Porto Velho

Compartilhar





















Rondônia vai sediar um dos jogos da 29ª Copa do Brasil no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. O jogo acontecerá na próxima quarta-feira (8), a partir das 19h30, entre os times Rondoniense Social Clube e Cuiabá Esporte Clube (MT). Nas duas primeiras rodadas os jogos serão disputados em sistema de eliminatória simples, conhecida como “mata-mata”.

Além do jogo no estádio de Porto Velho, vão ter outros 19 no sábado e domingo. Já na quarta-feira (15) e sexta-feira (16), serão realizados mais 20 jogos, terminando a primeira rodada da Copa do Brasil.

Na última sexta-feira (3), o coordenador de Esportes da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Edvaldo Botelho, protocolou na Federação de Futebol de Rondônia (FFER) o laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros. Os laudos de segurança, vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto e de condições sanitárias, já tinham sido emitidos e apresentados.

Para o titular da Sejucel, Rodnei Paes, este jogo coloca Rondônia em visão nacional, não só com relação à estrutura, mas também faz com que os atletas locais tenham oportunidade de brilhar em grandes competições.

A Copa do Brasil iniciará nesta quarta-feira e terminará no dia 12 de outubro. O time que se consagrar campeão e levar o título também se classificará para Copa das Libertadores.

