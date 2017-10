Estado bate recorde de cirurgias oftalmológicas em Tangará da Serra

Compartilhar





















Até então, a edição com maior número havia sido Barra do Garças, com 5.107 cirurgias. Em Tangará da Serra foram realizadas 5.529.

Ao longo de 12 dias, Tangará da Serra e outros 13 municípios foram atendidos pela 10ª edição da Caravana da Transformação, realizada entre os dias 17 e 28 de outubro. O evento marca o fechamento dos trabalhos na região do Médio Norte do Estado, que foi atendida pela segunda vez, sendo a primeira em julho de 2016, em Barra do Bugres.

“Como o projeto iniciou primeiros nos municípios menores para, a partir desse ano, realizarmos edições maiores, chegamos a esse resultado, que para nós só foi possível porque trabalhamos em uma parceria com os 14 municípios beneficiados. Ganhou o Estado, ganharam os municípios, mas ganhou principalmente a população”, destacou o coordenador-geral da Caravana e secretário de Estado do Gabinete de Governo, José Arlindo de Oliveira.

A Caravana da Transformação ultrapassou os 30 mil atendimentos em Cidadania. Um dos carros-chefe, a confecção de RG realizada pela Politec, somou mais de 500 atendimentos. Outro serviço bastante procurado, o de embelezamento, teve mais de 800 atendimentos. Segundo o credenciamento do evento, mais de 15 mil pessoas passaram pelo Módulo Esportivo nos três dias de Cidadania.

“Como aumentamos a capacidade de nossas caravanas, é natural que a procura por esses atendimentos também aumentaria. E por esse motivo, passamos de dois para três dias oferecendo os mais de 60 serviços que compõem os Dias D de Cidadania da Caravana da Transformação”, explicou Arlindo.

Com mais essa edição, o Governo do Estado atingiu a marca de mais de 35 mil cirurgias, mais de 56 mil consultas e mais de 247 mil atendimentos de Cidadania, totalizando 111 municípios beneficiados, dos 141 existentes em Mato Grosso.

Próxima edição

A 11ª edição da Caravana da Transformação ocorrerá em Rondonópolis, de 3 a 17 de dezembro, com local ainda a ser definido. A expectativa é de que 8 mil atendimentos sejam realizados durante o evento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, 2 mil pessoas aguardam na fila de espera para uma cirurgia de catarata.

Na oportunidade serão atendidos 19 municípios, sendo eles: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

Fonte: mt.gov.br