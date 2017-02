Estado melhora índices de educação em RO, avalia Presidente da AROM

Compartilhar





















Os avanços nos níveis educacionais da rede pública de ensino são resultados de investimentos robustos e da filosofia de gestão humanizada, implantada do Governo de Rondônia aos servidores das escolas. Desta forma concluiu o representante dos Prefeitos, Presidente da Associação Rondoniense de Municípios – AROM, Jurandir de Oliveira, durante o evento de abertura do ano letivo. A solenidade, que contou com a presença do Governador Confúcio Moura, ocorreu em Rolim de Moura, nesta segunda-feira (06).

Jurandir observa que os governos estadual e municipais empreendem medidas administrativas de governança em parceira, para desenvolverem o setor de educação, ampliando os parâmetros de indicadores da educação. Neste sentido, o dirigente elenca os convênios para o transporte escolar de alunos matriculados nas escolas das redes municipais e do estado. Outro ponto é o esforço que os gestores de Município fazem para cumprir com os gastos da área como folha de pagamento e investimentos e o pagamento em dia aos professores estaduais.

A AROM avalia que o setor de educação demanda grande aplicabilidade de recursos, mas as devidas fontes federais ou de arrecadação própria nem sempre correspondem à realidade de cada região, contudo, o empenho dos gestores em educação e o comprometimento de cada profissional envolvido no processo educacional tem evoluído. “A educação é papel de todos e o nosso Governador e os 52 Prefeitos de Rondônia têm tratado o tema como prioridade, para que tenhamos um Brasil desenvolvido por meio do conhecimento de nossos filhos”, disse Jurandir de Oliveira.

O evento de lançamento do ano letivo foi realizado na Escola Estadual Monteiro Lobato, em Rolim de Moura. O Prefeito do Município, Luizão do Trento, recebeu de Confúcio Moura e da AROM os parabéns por possuir em sua base a escola que saltou para o terceiro lugar no ranking do IDEB e que teve 100% de aprovação dos alunos, no ano de 2016.

Assessoria de comunicação AROM