“Estamos construindo o Homem de Ferro”, diz Obama

Conhecido pelo bom humor, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez uma piada sobre um dos super-heróis mais famosos da atualidade em um discurso recente na Casa Branca.

“Hoje, estou acompanhado de pesquisadores que inventaram alguns dos metais mais avançados do planeta, designers que estão modelando protótipos na nuvem digital, um pessoal do Pentágono que apoia esse trabalho… basicamente, estou aqui para anunciar que estamos construindo o Homem de Ferro”, anuncia Obama, seguido de risos do público e do próprio presidente.

“Na verdade, esse é um projeto secreto em que estamos trabalhando há algum tempo. Não é verdade. Talvez. É confidencial”, finaliza. Longe de anunciar a armadura de Tony Stark, Obama estava lá para falar sobre a criação de dois institutos de manufatura de inovação em alta tecnologia nas cidades de Chicago e Detroit, resultando em criação de empregos, consórcios com companhias e parcerias com entidades filantrópicas e universidades.

Mas o sonho de Obama não está tão longe assim de acontecer nos Estados Unidos: vale lembrar que o exército de lá trabalha com o Projeto TALOS há algum tempo. A roupa militar é uma armadura futurista que protege o soldado contra tiros sem perder em mobilidade, já que usa metais leves, resistentes e maleáveis. Os primeiros protótipos devem sair em breve, enquanto um modelo final deve ficar pronto apenas em 2018.

Fonte: tecmundo.com.br