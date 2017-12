EUA admitem que gastaram mais de R$ 72 milhões em investigação secreta de óvnis

Compartilhar





















Dados oficiais apontam que US$ 22 milhões foram usados para a análise dos relatos de policiais norte-americanos; Óvnis ágeis e com sistema de propulsão diferente dos humanos eram os principais a serem estudados

O Pentágono assumiu, pela primeira vez na história, que realizou um financiamento milionário de um programa secreto que tinha como intuito investigar a aparição de objetos voadores não identificados (óvnis) entre 2007 e 2012.

Ainda que o Departamento de Estado tenha comunicado que o projeto havia sido encerrado, o jornal The New York Times publicou a confirmação de uma funcionária da entidade, que garantiu que o programa continua sendo feito. O projeto possui enfoque em relatos de militares norte-americanos que alegam ter visto objetos estranhos – que podem ser óvnis .

Informações oficiais apontam que US$ 22 milhões foram gastos com as atividades do programa. De acordo com os jornais norte-americanos, os relatos têm como elemento central o estudo de óvnis que não tinham um sistema de propulsão similar aos seres humanos e que atingiam altas velocidades rapidamente.

‘Ameaças em potencial’

Conhecido como “Programa de Identificação Avançada de Ameaças de Aviação”, o grupo de especialistas também investigaram diversos vídeos produzidos durante voos, o que inclui a gravação de 2004 – onde um objeto oval branco, seguido por dois jatos da Marinha na Califórnia, foi registrado.

“O Programa de Identificação Avançada de Ameaças de Aviação foi concluído em 2012. Determinou-se que havia outras questões mais prioritárias que mereciam financiamento e foi com a melhor das intenções que o Departamento fez essa mudança. O Departamento leva muito a sério todas as ameaças em potencial ao nosso povo”, disse o porta-voz do Programa, Thomas Crosson.

Vale mencionar que o Exército estuda esses objetos há décadas, nos Estados Unidos. No ano de 1947, a Aeronáutica deu início a uma série de investigações para averiguar mais de 12 mil incidentes contados pelos militares. A iniciativa terminou em 1969 e o projeto ficou conhecido no mundo inteiro, como Project Blue Book .

Recentemente, a China anunciou a finalização das obras de seu radiotelescópio, que visam detectar a possibilidade de vida fora do planeta Terra . Entretanto, diferente dos norte-americanos, que mantiveram seus programas sobre óvnis secretamente, o governo de Pequim apresentou o maior equipamento do tipo no mundo, com mais de 500 metros de diâmetro.

