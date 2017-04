Evento cristão é realizado há 10 anos em Mato Grosso

Compartilhar





















A encenação do Auto da Paixão de Cristo é realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) desde 2007, em Cuiabá. Nesses 10 anos, o espetáculo cresceu e se sagrou o segundo maior teatro a céu aberto do país a encenar a morte e ressurreição de Cristo, com um público médio de 10 mil pessoas por dia.

Esse ano, o evento gratuito ocorre entre os dias 11 e 16 de abril, no Memorial João Paulo II, Sesi Papa, na Morada do Ouro, e traz pela segunda vez o ator Henri Castelli no papel de Jesus Cristo. A apresentação teatral valoriza a religiosidade do povo mato-grossense e convida à reflexão no período pascoal.

No local, ainda serão montadas a praça de alimentação, feira de artesanato, espaço para as crianças com brinquedos e serviços de cidadania, sendo os dois últimos gratuitos.

10 anos de encenação

A primeira encenação do Auto da Paixão de Cristo ocorreu no Parque Mãe Bonifácia e envolveu 85 atores, entre amadores, profissionais e figurantes que apresentaram nove cenas.

A apresentação evoluiu em tamanho e público a cada ano, e o sétimo espetáculo realizado em 2013 atingiu o recorde de público de 10 mil pessoas. Com isso, ficou atrás apenas do espetáculo de Nova Jerusalém, um teatro brasileiro ao ar livre com cenários fixos, localizado no distrito de Fazenda Nova, município de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. Porém, para participar do espetáculo em Nova Jerusalém é necessário pagar um igresso, diferente do realizado em Cuiabá, que é gratuito.

No ano passado, após retomar a apresentação do espetáculo, suspensa em 2015 visando à estabilidade econômica do Estado, a Setas inovou com a inserção no espetáculo de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Nesse grupo, estão inseridos reeducandos do sistema prisional, indígenas, menores da Casa da Criança e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim União, alunos da Rede Cidadã e da Instituição Nossa Casa, haitianos e adolescentes do sistema socioeducativo (Pomeri). Todos foram capacitados com oficinas nas áreas de confecção de figurino, cenários, atores, maquiagem de caracterização, adereços e dança.

Em 2017, a Paixão de Cristo será representada em 15 cenas por 320 atores em um espetáculo de uma hora e meia. O evento também vai gerar renda com a empregabilidade de 900 pessoas, sendo 450 com empregos diretos e 450 indiretos.

Além da inclusão dos grupos em situação vulnerável, esse ano ocorre também a inserção de grupos teatrais dos municípios de Jaciara, Barra do Garça, Barra do Bugres e Novo Xingu. Foram criadas mais três oficinas: de adereços, dança do ventre e serralheria.

Fonte: mt.gov.br