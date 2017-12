Ex-vereador e jornalista Everaldo Fogaça se filia ao PTC e é um dos nomes do partido para deputado estadual

Compartilhar





















Porto Velho, RO – O jornalista e bacharel em Direito, e ex-vereador da capital Everaldo Fogaça é o novo filiado do Partido Trabalhista Cristão em Rondônia, hoje a melhor nominata para deputado estadual visando às eleições 2018.

A filiação aconteceu na Câmara Municipal de Porto Velho, onde sua ficha de filiação foi abonada pelo vereador Jair Montes, presidente do partido em Rondônia. Everaldo Fogaça nas eleições de 2016 foi candidato a vereador pelo PTB, ficando como terceiro suplente na colocação do partido e nas eleições de 2018 é um dos nomes do PTC como pré-candidato a deputado estadual. O novo filiado disse que vai lutar para engrandecer o partido, e que aceitou o convite do PTC para ser um dos pré-candidatos à deputado estadual, pois viu que as chances de êxito no partido são reais e a nominativa que está sendo formada é de pessoas em pé de igualdade e sem medalhões, disse.

Fogaça disse que está a disposição do novo partido, estou refazendo minha vida política, corrigindo os erros e com a experiência adquirida no mandato de vereador foi buscar uma acomodação partidária, agradeço o PTB pelos anos que estive no partido, mas agora é momento de buscar novos rumos. O presidente estadual do partido vereador Jair Montes disse que a presença do jornalista Everaldo Fogaça vem para engrandecer o partido e juntos vamos eleger três deputados estaduais, pois estamos trabalhando há mais de um ano uma nominata que todos tenham pé de igualdade e o ex-vereador Everaldo Fogaça é um dos pré-candidatos do partido nas eleições de 2018, concluiu.

Assessoria de Comunicação / Everaldo Fogaça