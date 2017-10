Exposição Arte e Cultura vai até sexta-feira no Museu da Memória Rondoniense

Compartilhar





















O Museu da Memoria Rondoniense conta com exposição permanente de obras da artista plástica Rita Queiroz, acervo de quadros e fósseis da região do Vale do Guaporé, e até sexta-feira (27), o museu recebe a exposição “Arte e Cultura” que possui trabalhos dos alunos da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e está na sua terceira edição.

A parceria com Unir deve atrair estudantes, técnicos da área de arqueologia, professores, artistas plásticos e toda sociedade, nos fala Marcelle Pereira, pró-reitora, da Reitoria de Cultura e Extensão de assuntos Estudantis da universidade.

A exposião conta conta com obras feitas de fibra de bananeira, onde o público pode interagir com visão de angulos diferentes. Ilustração digital, com código QR Code, que direciona vídeos na internet, obras feita de papel artesanal e meteoritos lunares, minerais da América do Sul e da África e fosseis de animais do Rio Madeira. Além de exposição com fotos de guerras.

O Museu fica aberto de terça a sexta-feira no período das 9h às 17. Para Ednair Rodrigues, diretora do Museu, essas exposições têm como finalidade a construção de público para o segmento e para os artistas que queiram mostrar seus trabalhos. O espaço está ligado a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

“Para expor no museu é preciso mostrar uma proposta com uma data junto a direção e dar continuidade na ideia. Qualquer pessoa pode expor aqui”, ressalta Ednair.

A exposição conta com acervo de Raul Pommer e Siane Eufrásio. Curadoria de Adriana Pacheco, André Rigatti, Oswaldo Oliveira e Ednair Rodrigues. O projeto da exposição também acontece nas cidades de Cacoal, Ji-Paraná, Guajará-Mirim e Rolim de Moura.

