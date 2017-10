ExpoVarejo promove oportunidade de negócios, lazer e cultura

Compartilhar





















Depois de quatro dias, a ExpoVarejo chegou ao fim cumprindo o seu objetivo inicial que era fomentar o cenário econômico e criar um ambiente de lazer e divulgação da cultura. O evento começou na quarta-feira e seguiu até domingo sob o comando da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) com parceria do Sebrae Rondônia e da Prefeitura de Ariquemes.

Além de movimentar o comércio varejista, a ExpoVarejo mostrou mais uma vez a força das agroindústrias. A feira contou com 40 representantes do segmento. A Vanessa Oliveira tem uma agroindústria que transformou as receitas da família em doces industrializados. “Tivemos excelentes resultados. Muita gente veio conhecer, veio experimentar e acabou levando os doces e outros produtos de outras agroindústrias também”, explica a doceira.

Mas quem visitou a ExpoVarejo encontrou de tudo um pouco. Era possível comprar carro, moto, financiar a casa própria, instalar um sistema de produção de energia solar. Para quem queria entrar na moda também não faltaram opções de calçados, acessórios e roupas. Cerca de 80 empresas varejistas participaram da feira.

Outro segmento que conquistou o público da feira de negócios foi o artesanato. Cerca de 70 artesãos participaram de uma feira regional dentro da Expovarejo. “Nós tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para a população de Ariquemes e fomos muito bem aceitos, fizemos bons negócios aqui”, lembra.

Quem visitou a ExpoVarejo também teve a oportunidade de ver de perto apresentações culturais, como o musical Os Saltimbancos, shows regionais como o da dupla George e Kevin e diversas atrações.

Para o presidente da ACIA, Francisco Hidalgo Farina, a ExpoVarejo cumpriu o seu objetivo, que era criar um ambiente de negócios e entretenimento para a população. “Estamos satisfeitos porque negócios foram realizados e a população também pode trazer a família para se divertir. Desta forma todos saíram ganhando”, finaliza.

Assessoria de Comunicação – Luiz Martins