Expovil começa com casa cheia

Cerca de 15 mil pessoas prestigiaram a noite de abertura da 32ª Expovil (Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena). A festa começou nesta quarta-feira, dia 5, e vai até o domingo 9/7. São 5 dias de festa com rodeio, shows musicais, sorteio de prêmios e exposição de animais, veículos e máquinas agrícolas.

A noite de abertura da Expovil foi marcada por dois grandes shows. O primeiro deles, foi o show pirotécnico com uma queima de fogos rítmica. O espetáculo que coloriu os céus de Vilhena e pode ser visto de toda a cidade, antecedeu o início do rodeio. Na abertura, o presidente da festa, Darci Cerutti, agradeceu os expositores e a população que mais uma vez acreditou na Expovil, e lotou o parque de exposições.

O segundo grande show da noite começou às 00h10, com a dupla Bruno & Marrone. Com 32 anos de carreira e vários sucessos emplacados ao longo de mais de duas décadas de reconhecimento nacional a dupla empolgou o público da Expovil do início ao fim da apresentação.

Antes do show musical, o rodeio profissional levou o público ao delírio. Foram 35 montarias na primeira noite. A disputa prossegue até domingo quando acontece a grande final.

No show de prêmios, o primeiro ganhador da Expovil 2017 foi Carlos Kauan Mathias. O estudante bateu o bingo sozinho com a cartela de número 2567-4 e levou pra casa 1 Fiat Mobi 0km.

Quinta-Feira

A Expovil continua nesta quinta-feira com rodeio, show de prêmios e show musical. O rodeio profissional começa às 20h30 com montarias em touro e brincadeiras na arena. Às 23 horas acontece o sorteio de 1 automóvel Chevrolet Onix. A atração musical desta noite será o show de George Henrique & Rodrigo, que se apresenta pela primeira vez na região. A apresentação está prevista para as 23h50, logo após o show de prêmios.

