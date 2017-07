Expovil começa hoje em Vilhena 

Compartilhar





















A Expovil 2017 começa hoje em Vilhena. No parque de exposições da Aviagro (Associação Vilhenense dos Agropecuaristas), operários e expositores aprontam os últimos detalhes para o início da festa. Todos os estandes do parque estarão ocupados, com expositores dos mais variados ramos. Apesar do “apelo” sertanejo, a feira não é só agropecuária. Comerciantes e industriais de outros segmentos, além do agronegócio, também aproveitam para expor seus produtos.

Mas nem só de negócios vive a maior festa da região. Nesse ano, a Expovil terá quatro shows musicais de renome nacional. Logo na abertura da festa, a Expovil terá o show da dupla Bruno & Marrone. “Além de muitas outras atrações, também teremos na abertura um show pirotécnico com queima de fogos, rodeio profissional de touros e sorteio de 1 automóvel”, explica Darci Cerutti, presidente da Aviagro.

A Expovil 2017 contará ainda com shows de George Henrique & Rodrigo, Althair & Alexandre, Humberto & Ronaldo, Wesley & Maurício, e Yara Figueiredo. Além dos shows acontecerão também leilão de gado de corte e gado de elite, prova do laço (Team Roping), e exposição de animais, automóveis, máquinas e equipamentos, além de outras atrações. Em todos os dias acontece também durante a Expovil, a Fenevile (Feira da Indústria e Comércio de Vilhena), no Salão de Eventos do Parque de Exposições, das 19h às 24h. Já no domingo, último dia da exposição, acontecerá um show pra a 3ª idade a partir das 16 horas e uma missa sertaneja a partir das 18 horas. “Neste dia, os portões do parque estarão abertos à população”, lembra Cerutti.

PROGRAMAÇÃO 5/7 – Quarta 20h – Abertura oficial da 32ª Expovil com show pirotécnico 21h – Início do Rodeio Profissional em Touro 23h – Show de Prêmios – Sorteio de 1 Fiat Mobi 23h50 – Show artístico com Bruno e Marrone 6/7 – Quinta 09h – Abertura dos portões para visitação de estandes e animais 20h30 – Rodeio Profissional em Touro 23h – Show de Prêmios – Sorteio de 1 Chevrolet Onix 23h50 – Show artístico com George Henrique & Rodrigo 7/7 – Sexta 09h – Abertura dos portões para visitação de estandes e animais 09h30 – Dia Especial de Negócios 20h – Leilão da Aviagro (gado de corte) 20h30 – Rodeio Profissional em Touro 23h – Show de Prêmios – Sorteio de 1 Volkswagen Up 23h50 – Shows artísticos com Althair & Alexandre e Yara Figueiredo 8/7 – Sábado 09h – Abertura dos portões para visitação de estandes e animais 16h – Competição Team Roping (Laço em dupla) na arena de rodeio 20h – Leilão Genética Martendal (Nelore de elite) 20h30 – Prova de Tambor na arena de rodeio 21h – Rodeio Profissional em Touro 23h – Show de Prêmios – Sorteio de R$ 10.000,00 23h50 – Show artístico com Humberto & Ronaldo 9/7 – Domingo

09h – Abertura dos portões para visitação de estandes e animais 09h30 – Prova de Laço Comprido 16h – Show artístico para a 3ª Idade com Valdir Alberto 18h – Missa Campeira 20h – Final do Rodeio Profissional em Touro 23h – Show de Prêmios – Sorteio de R$ 10.000,00 23h50 – Show artístico com Wesley e Maurício José Antonio Sant’Ana

