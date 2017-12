Faltam 3 dias para Corrida de Rua do Sesi

Compartilhar





















Ainda dá tempo para se inscrever para a 10ª Corrida de Rua, que o Serviço Social da Indústria de Rondônia (Sesi-RO), por meio da área de Saúde e Segurança na Indústria realiza neste domingo, 10, na capital. As inscrições podem ser realizadas no site www.ro.sesi.org.br link Corrida de rua do Sesi e obedecerão à seguinte tabela: Industriário e colaborador da Fiero são isentos. Para a comunidade a taxa será de R$ 35,00.

A corrida terá percurso de 10 km a ser realizado pelas principais ruas de Porto Velho. A largada e chegada será na frente da sede da Casa da Indústria (rua Rui Barbosa, 1112, Arigolândia), a partir das 8 da manhã.

Do 1º ao 5º nas categorias industriário, Sistema Fiero e comunidade – masculino e feminino, na classificação geral serão premiados. O 1º lugar nas respectivas categorias, receberão R$ 800,00. O 2º, 3º, 4º e 5º colocados, receberão respectivamente R$ 500; R$ 350; R$ 200 e R$ 150 e ainda troféus e medalhas.

Desde 2007, com a realização da corrida de rua, o Sesi tem promovido amplo convívio social entre empresários industriais, trabalhadores e familiares, estimulando ainda a adoção de hábitos saudáveis. Ao mesmo tempo, o evento difunde os serviços do Sesi.

A Corrida de Rua do Sesi tem como patrocinador o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob).

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo