Fecomércio-RO discute em Ji-Paraná a nova legislação trabalhista com empresários

Compartilhar





















A Comissão de Negociação Coletiva de Trabalho da Fecomércio-RO reuniu-se na tarde de terça-feira (05), com empresários e contabilistas, no auditório da CDL, em Ji-Paraná, onde debateu as mudanças previstas da Reforma Trabalhista, que está em vigor desde 14 de novembro. Entre os pontos discutidos, o que mais chamou a atenção dos empresários e contabilistas, foi o do Trabalho Intermitente, Jornada Itinerante, Feriados, e o Piso Salarial. Por se tratar de uma proposta baseada em uma lei nova, ainda sofrerá algumas mudanças até que esteja adequada à realidade dos empresários.

Segundo o presidente da Comissão de Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho da Fecomércio, conselheiro Osmar Santana, a Fecomércio-RO levou aos empresários e contabilistas uma proposta elaborada dentro da realidade da situação econômico-financeira do Estado e do País. “A proposta da Convenção Coletiva de Trabalho para 2018 contempla empresários e trabalhadores e inova no momento em que garante a segurança jurídica entre as partes, uma vez que o negociado prevalece o legislado. O vice-presidente da Fecomércio-RO, Gladstone Frota, disse que ficou satisfeito com o encontro; ressaltou, mais uma vez, a importância da participação de representantes de outros segmentos do setor produtivo e agradeceu a presença do presidente da ACIJIP, Hugo Lopes de Araújo, e do representante da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, Emerson Siqueira. “Um trabalho dessa importância precisa do apoio dos empresários e seus representantes. Estaremos mais fortes juntos e espero que esta iniciativa possa ser a concretização de uma forte união para o desenvolvimento da economia do Estado”, disse Gladstone.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná, Hugo Lopes de Araújo, e diretor da Fecomércio-RO, parabenizou a iniciativa da federação e pregou uma maior união dos empresários. “Se não trabalharmos unidos em prol do fortalecimento do setor empresarial não atingiremos nossos objetivos. Nunca seremos ouvidos pelo poder público enquanto não buscarmos essa parceria tão necessária na construção de projetos que beneficiem a economia como um todo”, comentou . A comitiva da Fecomércio-RO segue com as reuniões de apresentação da proposta de convenção coletiva a empresários pelo interior e realiza mais dois encontros, um em Cacoal e por último em Vilhena. Serão mais dois dias para que os empresários se aprofundem nas questões mais polêmicas da Lei e cheguem à realidade mais próxima do texto final da Convenção Coletiva de Trabalho 2018.

Assessoria de Comunicação & Marketing

Luiz Carlos Ferreira