Fecomércio-RO e empresários da Pesca conhecem trabalho da Santo Antônio Energia

Uma comitiva formada por representantes da Fecomércio-RO, Senac e empresários da pesa esportiva de Porto Velho foram recebidos na manhã de quarta-feira 08.11 nas instalações da Santo Antônio Energia para conhecer um pouco do trabalho realizado pelo Consórcio na área de gestão ambiental e pesca.

A visita faz parte das atividades de elaboração do projeto que pretende transformar Porto Velho na capital nacional da pesca esportiva, que envolve a Fecomércio-RO, o Senac, empresários do setor, Prefeitura, Sebrae e o Governo do Estado, num contexto de auto sustentabilidade e gerador de emprego e renda.

A comitiva foi conduzida pelo Coordenador de Comunicação Corporativa do Consórcio Santo Antônio, Maurício Vasconcelos, que fez uma pequena palestra sobre a construção e funcionamento da usina, e apresentou alguns locais do empreendimento como a Casa de Força, o canal de transposição dos peixes e o Projeto Pacu – onde é realizado um projeto de criação de espécies nativas do rio Madeira como a Piramutaba, o filhote e o Dourado.

A Fecomércio-RO foi representada pelo conselheiro Abraão Viana e pela consultora da Presidência Cileide de Macedo. A comitiva também contou com a participação do empresário Cláudio Norio Hikague, da Bingool Motos, que tem sido uma das principais empresas parceiras do projeto da pesca turística da capital.

“A visita foi importante porque além de selarmos uma parceria com o consórcio, ainda oportunizou conhecermos um pouco do trabalho realizado por biólogos para a manutenção do ambiente de pesca da região e o que está sendo feito para a multiplicação de certas espécies de peixe em nossos rios”, comentou Abraão.

O empresário Cláudio Hikague disse que Porto Velho tem um potencial único para a pesca esportiva, pois possui inúmeros locais para a prática e muita diversidade de peixe. “Hoje há locais de pesca esportiva dentro da cidade. Precisamos apenas direcionar esse potencial e organizar a estrutura adequada para o turista”, disse.

Segundo o presidente da Fecomércio-RO, Raniery Coelho, a Fecomércio-RO está unida com a ABAV, o Sindhotel, Sebrae, Prefeitura, Governo do Estado e outros órgãos parceiros na elaboração de um projeto turístico viável que valoriza aquilo que a cidade possui de melhor. “Temos um caminho longo a percorrer, mas não temos dúvida onde vamos chegar. O turismo é uma alternativa para o crescimento da nossa economia e hoje dispomos de uma singularidade que nos faz pensar alto. O turismo de pesca hoje é uma realidade compatível com as nossas belezas naturais”, finalizou.

Luiz Carlos Ferreira

Assessoria de Comunicação & Marketing