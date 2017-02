Fecomércio-RO incentiva empresário a aderir ao REPIS para diminuir custos.

Compartilhar





















Mostrando sensibilidade em relação as dificuldades dos empresários o presidente da Fecomércio-RO, Raniery Coelho, tem incentivando os empresários do Estado a aderir ao Repis – Regime Especial de Piso Salarial – uma modalidade salarial diferenciada que permite a desoneração da folha de pagamento de seus trabalhadores. A prática salarial diferenciada é condicionada à adesão ao Repis. O regime prevê o benefício para as empresas que possuírem até onze empregados (capital) e dez, para empregados no interior de Rondônia, de acordo com a Convenção Coletiva 2016/2017.

A Convenção Coletiva 2016/2017 assinada entre a Fecomércio-RO e seus sindicatos representativos, Sidecom e o Sitracom que preveem esse tipo de tratamento diferenciado. “Uma simulação elaborada pela nossa equipe de arrecadação demonstra a diferença de ganho entre empresas que aderiram e que não aderiram ao Repis. As empresas aderentes ao regime possuem uma economia de R$ 10 mil a R$ 11 mil anual” sobre o valor da folha de pagamento, disse Raniery Coelho.

Segundo o presidente, as empresas que aderem ao Repis possuem outras vantagens, além da desoneração da folha de pagamento. Os empregados das empresas aderentes ao Regime Especial de Piso Salarial também podem desfrutar das atividades culturais, lazer, saúde, capacitação, esporte e educacional oferecidas pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc e do Senac.

Para aderir ao Repis, basta preencher o formulário no site da Fecomércio-RO, requerendo expedição do certificado de Adesão, por meio da taxa Associativa. O Formulário de adesão está no endereço www.fecomércio-ro.com.br.

O prazo de adesão vai até 31 de março.

Assessoria de Comunicação

Luiz Carlos Ferreira