Federações deverão emitir Certificado de Registro de Entidades Desportivas para participação nos Jogos Intermunicipais de 2017

O Certificado de Registro de Entidades Desportivas (Cred) é o que valida as federações com o desporto no estado. Sem esse registro elas não poderão participar dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2017. O registro é dado pelo Conselho Estadual de Desporto e Lazer de Rondônia (Conedelro).

O Conedelro decretou, em outubro de 2016, que todas as federações que não tiverem o registro vão ficar sem receber recursos do governo e não poderão participar das próximas edições do JIR.

Segundo Rodnei Paes, superintende estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer e presidente do Conedelro, o certificado demonstra preocupação com os atletas quanto à grandiosidade do evento que é o JIR.

Até 2016, algumas federações participaram dos jogos sem o Cred, mas a partir de 2017 nenhuma federação vai participar segundo decreto do conselho. Para as federações obterem certificados, elas devem preencher formulário e pedir o registro através de oficio e deverão fornecer alguns documentos, como comprovante de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho Regional de Educação Física (Cref); comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e relatório das atividades relacionadas ao desporto desenvolvidas no ano anterior. Outros documentos exigidos podem ser encontrados no link: formulário, ofício e check-list

Assessoria

Ascom Secel