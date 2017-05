Festival de Artes revela talentos na rede estadual de educação em Cacoal

Compartilhar





















Emoção, alegria e principalmente ansiedade foram os sentimentos que marcaram os 55 alunos da rede estadual de educação, esta semana em Cacoal. Isso porque todos eles subiram ao palco para mostrar o seu talento durante a realização do Festival Estudantil Rondoniense de Artes – Fera.

Em cinco categorias diferentes: música, teatro, dança, fotografia e pintura, 11 escolas estiveram muito bem representadas na noite do último dia 24. Divididos entre as categorias Teen (12 a 17 anos) e adulto (acima de 18 anos), os alunos deram um verdadeiro show, contagiando todo o publico que lotou o auditório da Escola Estadual Josino Brito, que tem capacidade para mais de 400 pessoas.

Entre os concorrentes, um destaque especial à aluna Taís Cristina Silva Flor, de 16 anos, do 3º ano do ensino médio. Antes mesmo da apresentação, Taís já se mostrava ansiosa com a oportunidade de mostrar o seu talento. “Eu já canto desde criança, na minha igreja. Cantar me faz bem, mas eu não sou acostumada com público. Estou muito nervosa, mas vou subir ao palco”, enfatizou a aluna.

Taís cumpriu o prometido e subiu ao palco para cantar a música Trem Bala, da cantora Ana Vilela. A letra da música por si só já emocionou o público, mas o esforço da aluna repercutiu ainda mais. Devido ao nervosismo e a ansiedade por estar frente a frente com mais de 400 pessoas, Taís não conseguiu concluir a canção, mas foi muito aplaudida e ovacionada pelo público que a assistia atento.

“Me fez bem ver que mesmo eu não conseguindo terminar de cantar o público me deu apoio e todos me aplaudiram. Isso me fez muito bem. Esse festival é muito importante porque todas as escolas tem artistas e isso é uma oportunidade de descobrir o talento de cada um”, destacou a aluna.

Ao lado de Tais, sua mãe demonstrou todo o apoio e carinho que tem com a filha. Segundo a policial militar Cléia Araújo, sua filha lida com o Transtorno de Déficit de Atenção e foi isso que a atrapalhou no palco.

“A gente encorajou muito a Taís a participar, mas quando ela chegou lá e ficou de frente a tantas pessoas, ela teve dificuldades. Um pouco antes da apresentação ela começou a demonstrar nervosismo. Mas o importante é que ela foi lá e recebeu o apoio de todos”, ressaltou Cléia.

Além de Taís, outros 54 alunos sentiram a emoção de se apresentar para um grande público. A entrega das premiações aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), reconhecendo o talento dos jovens artistas. O primeiro colocado de cada categoria representará Cacoal na fase regional, em Espigão do Oeste, no mês de julho. Já a fase estadual acontece no final do ano e revelará os maiores talentos estudantis de todo o estado de Rondônia.

Entre os vencedores desta primeira fase, as alunas Lívia de Souza Ventrameli e Alexsandra Caetano da Silva fizeram questão de narrar a emoção de serem premiadas no Fera. A dupla se apresentou na categoria dança e levou o troféu para a escola Josino Brito, onde cursam o 1º ano do Ensino Médio

“Estamos felizes por ter conquistado o primeiro lugar. Esse tipo de festival é muito bom para a interação entre a gente e por incentivar os alunos nessas atividades”, destaca a aluna Livia.

Sobre o resultado, Alexsandra Caetano foi enfática: “Eu me senti realizada com esta oportunidade. Não só por ter ganhado o troféu, mas por ter tido a chance de mostrar o que a gente sabe e gosta de fazer, que é a dança”.

Fonte

Texto: Giliane Perin

Fotos: Giliane Perin

Secom – Governo de Rondônia