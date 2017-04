Fhemeron abre contratação para coleta de resíduos

Compartilhar





















Na última segunda feira a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Fhemeron, abriu chamamento Público com o intuito contratar empresa especializada na prestação de serviços de Coleta Interna e Externa, Transporte, Tratamento (incineração e/ou autoclavagem) e Destinação Final dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, para atender ao Hemocentro Coordenador (Porto Velho), aos Hemocentros Regionais de Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná e Ariquemes, e a Agência Transfusional de Guajará Mirim, pelo período de 180 dias, conforme o estabelecido no inciso IV, artigo 24, da Lei 8.666/93.

As cópias dos modelos de cotações de preços, juntamente com o Projeto Básico estão disponíveis na Presidência desta Fundação, situada à Rua Benedito de Souza Brito, S/N, Bairro Setor Industrial, na cidade de Porto Velho – RO, as quais poderão ser retiradas de segunda-feira a sexta-feira de 7h30min às 13h30min.

Os interessados na prestação dos serviços acima indicados deverão protocolar envelope lacrado contendo a sua Proposta de Preço na Presidência da FHEMERON, no endereço supracitado.

“A nossa intenção é ofertarmos o máximo de transparência e, através da publicidade, oportunizarmos que o maior número de empresas participem, com o intuito de contratarmos não apenas o serviço de menor custo, bem como de melhor qualidade para a gestão em respeito ao erário público”, destacou o Presidente Sid Orleans.

As propostas serão recebidas até o dia 28 de abril, considerando a existência de feriado no intervalo. Os envelopes, segundo orleans, serão abertos em SESSÃO PÚBLICA, a ser conduzida por no mínimo 03 (três) servidores da FHEMERON, da qual será lavrada uma ata, onde serão consignados os valores das propostas apresentadas e concedido o prazo à proponente do menor preço, para apresentação da documentação exigida no Projeto Básico.

Esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone: (69) 3216-5485.

Assessoria de Comunicação

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia