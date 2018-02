Fhemeron e 14 BIS entram em campo e firmam parceria pela solidariedade

Compartilhar





















A expressão popular que diz: “dar sangue pelo time” encaixa perfeitamente na parceria que está sendo formada entre a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron) e o Atlético Clube 14 BIS que está entrando em campo para reforçar o time de doadores de sangue na ação solidária visando busca por salvar vidas. A parceria foi discutida na manhã de sexta-feira, 16, durante reunião com o presidente do órgão, Sid Orleans, e o coordenador de projetos do clube, Jeanderson Melanio Rabelo.

A iniciativa do dirigente do clube foi elogiada pelo presidente da Fhemeron que acredita na parceria duradoura. Os primeiros passos da parceria devem acontecer no próximo mês, com uma campanha para fomentar a doação de medula óssea, que está programada para acontecer no Espaço Alternativo. “A compatibilidade de medula é determinada pela genética. Essa espera para doação pode durar meses ou anos. Estaremos unidos também nessa campanha sempre com o pensamento voltado em fazer o bem para que todos possam se sentir feliz por ajudar ao próximo”, salienta Sid.

Segundo Jeanderson Melanio Rabelo, o 14 BIS sempre tem desenvolvido projetos sociais e a iniciativa de entrar para o time de parceiros da Fhemeron surgiu através dos resultados positivos das ações desempenhadas pelo clube. “Em dezembro realizamos uma campanha de doação de roupas e brinquedos e percebemos que a união poderia aumentar e por isso procuramos a Fhemeron para darmos início a uma parceria também de doação de sangue”, disse.

Sid Orleans enfatizou que a Fhemeron tem atuado para incentivar doações de sangue e reforça a proposta de fidelizar parcerias desta natureza, citando como exemplo outras que já fazem parte do calendário como “Vidas para Vidas”, “Comerciário Solidário”, “Sangue Universal” que são desenvolvidas pelo órgão. “É o primeiro clube de futebol que está entrando nessa valiosa ação. Vamos alinhar campanhas com o 14 BIS em busca de mais doadores na certeza de que mais vidas serão salvas”, disse.

Jornalista – Paulo Ricardo

Assessor de Imprensa – Fhemeron