Fiero apresenta na quarta, o plano de desenvolvimento industrial de Rondônia

Compartilhar





















A Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero) apresenta, na próxima quarta-feira, 21, o plano de desenvolvimento industrial de Rondônia. O Plano é resultado de parceria da Fiero com o Governo do Estado em convênio com o Senai e se constitui uma importante ferramenta de planejamento que chega para contribuir para o fortalecimento da competitividade em um mundo em crescente processo de globalização econômica e cultural.

“O plano é fundamental para dar mais efetividade à política de atração de indústrias para Rondônia” afirma o presidente da Fiero, Marcelo Thomé. “A indústria é o principal elo para a cadeia de desenvolvimento, e com isso teremos mais atrativos para atrair empresas de outros estados para operar em nosso estado”,

Thomé lembra que o plano é uma antiga reivindicação da Fiero em consonância com as expectativas do setor produtivo industrial rondoniense. “Com o plano, de longo prazo, o estado uma radiografia mais apurada, afinada, das potencialidades de atração e implantação de novas indústrias em Rondônia”, disse.

Os eixos de concepção do plano são micrologística de transporte; desenvolvimento industrial; matriz energética; tecnologia de informação e comunicação; capacitação de capital humano e segurança hídrica. Para tanto os estudos propostos terão como escopo os pilares de sustentação do desenvolvimento, assim reconhecidos e identificados, que formam os Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado de Rondônia

A meta mais ambiciosa deste projeto, ainda segundo o presidente da Fiero, é a atração de empresários e investidores para Rondônia, de modo a somar esforços na busca do desenvolvimento, com ganhos para todos.

O líder empresarial ressalta ainda que o Plano constitui uma parceria do Sistema Fiero, através do Senai e o Governo do Estado, para estabelecer o planejamento estratégico de quais ações são necessárias para que Rondônia experimente um desenvolvimento pleno de suas potencialidades.

A solenidade de apresentação do plano começa às 8 da próxima quarta-feira, 21, no salão de convenções da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo