Fiero e Senai implantam laboratório de análise de alimentos em Rolim de Moura

A indústria alimentícia de Rondônia contará, ainda este ano, com um moderno laboratório de análise de alimentos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), instalado na cidade de Rolim de Moura. O anúncio é do presidente da Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé. e foi feito em conjunto com a deputada federal Marinha Raupp, durante visita da parlamentar federal à Fiero, na tarde de quarta-feira, 1-3, acompanhada pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia, George Braga.

De acordo com Marcelo Thomé, o laboratório de alimentos é fruto da parceria do Sistema Fiero, por meio do Senai-RO junto a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). “O investimento inicial foi feito com o apoio da deputada federal Marinha Raupp e senador Valdir Raupp, junto ao Ministério da Integração Nacional”, disse.

A deputada Marinha Raupp ressaltou a importância do trabalho que Fiero realiza há mais de trinta anos em prol do desenvolvimento da indústria e do estado. “A Fiero, em parceria com a ABDI, vai contar com investimentos para promover o fortalecimento da inovação, a inteligência competitiva e a competitividade setorial. Um exemplo é o laboratório de alimentos que vai atender as demandas da região e das indústrias deste importante segmento produtivo”, disse.

O presidente da Fiero lembra que a prefeitura de Rolim de Moura doou o laboratório de alimentos para o Senai, porém, é necessário investir na ampliação do prédio, aquisição de equipamentos, para que o laboratório tenha toda infraestrutura necessária para as análises que o setor demanda.

O Senai vai habilitar profissionais para coordenar o desenvolvimento dos processos produtivos de alimentos seguros, avaliar a qualidade das matérias-primas, dos insumos e dos produtos alimentícios e garantir o funcionamento de máquinas, equipamentos e instrumentos, tendo em vista a produção para consumo humano e animal, de acordo com normas e legislações sanitárias, ambientais, de segurança no trabalho e da qualidade.

O objetivo da ABDI é ser referência na articulação público-privada e em inteligência industrial para a promoção do emprego, da inovação e transformação da indústria brasileira. Para isso, conta com corpo técnico altamente qualificado. A Agência tem a missão de desenvolver ações estratégicas para a política industrial brasileira, promovendo o investimento produtivo, o emprego, a inovação e a competitividade industrial do País. Atua para contribuir de forma decisiva para consolidação do Brasil como uma das economias mais vigorosas do século 21. Ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) é o elo entre o setor público e privado.

Assessoria de Comunicação Social do sistema Fiero

Carlos Araújo