Final do campeonato Rural de Futebol é realizado em Tarilândia

Foi realizado neste domingo (05), a final do campeonato Rural de Tarilândia no Estádio Jorjão Batista. A equipe do Galo da Serra foi a campeã no aspirante e no titular.

O campeonato foi uma realização do Departamento de Esportes da Prefeitura de Jaru e da Associação de Rádio e Difusão Interativa Jaruense, e contou com a participação de 18 equipes da localidade. Os campeões foram premiados com troféus, medalhas e uma quantia em dinheiro.

Segundo o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, o campeonato teve o objetivo de difundir a prática esportiva nas comunidades rurais, além de proporcionar lazer aos Jaruenses.

O prefeito João Gonçalves Júnior e o vice-prefeito Jeverson Lima, juntamente com o deputado federal, Lúcio Mosquini, e o deputado estadual Marcelino Tenório, além dos vereadores Paulão do Esporte, Edmar Parlote, Gaúcho da TV Lunar e Marcos Miranda, prestigiaram a final do campeonato.

Confira o resultado:

Aspirante:

Campeão – Galo da Serra

Vice-campeão – Beira Rio

3º lugar – Juventude

Aspirantes:

Campeão – Galo da Serra

Vice-campeão – Jaru-Uaru

3º lugar – Beira Rio

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru