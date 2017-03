Floresta & Desenvolvimento – Seminário na Fiero debate manejo florestal

Compartilhar





















A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero) realiza, na próxima quinta-feira, 9 de março, o Seminário Floresta ‘Rondônia superando desafios’, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e órgãos locais ligados ao meio ambiente, como Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa-RO).

O evento vai contar com palestras ministradas por especialistas de vários estados que abordarão temas de interesse do segmento, dentre elas, ‘Florestas e indústria: agenda de desenvolvimento’, ministrada pelo especialista em meio ambiente da CNI, Mário Cardoso; ‘Concessões florestais’, ministrada pelo diretor de concessão florestal e monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro, Marcus Vinicius da Silva Alves.

Política agrícola para florestas plantadas também integra a programação e será ministrada pelo representante do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Gustavo Henrique Marquim Firmo de Araújo. O coordenador-geral de autorização do uso da flora e floresta do Ibama, André Sócrates de Almeida Teixeira, vai apresentar o Sistema Nacional de Controle da Origem e dos Produtos Florestais (Sinaflor); e o diretor regional do Senai Acre, João César Dotto, vai abordar o tema as contribuições do instituto Senai de Tecnologia Madeira e Móveis para a região amazônica.

O vice-presidente do Conselho de Representantes do Sistema Fiero, Paulo Jair Kreuz, explica que o evento tem o objetivo de estreitar o diálogo entre o setor e o governo estadual. “A ideia é ao final entregar uma carta de intenções ao governador Confúcio Moura. Assim, a atividade vai começar a ser tratada como merece. É uma atividade que representa muito na arrecadação de impostos e geração de empregos, está marginalizada e temos de achar uma forma de mudar este cenário e esta realidade. Ou seja, sair da informalidade”, disse.

O fundamental, segundo Kreuz, é trazer o setor à formalidade, dando condições para se desenvolver com o manejo florestal nas unidades de conservação. O segmento ajuda a preservação do meio ambiente, gera riquezas e divisas. É uma contribuição de via dupla entre o setor produtivo e o governo do estado, afirma.

Na sexta-feira, 10, a Fiero sedia a reunião do Conselho do Meio Ambiente Regional (Coema). O vice-presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade e representante do Sistema Fiero no Coema, Ivandro Justo Behenck, destaca que a Federação das Indústrias também vai discutir temas inerentes à atividade florestal e tudo que tem a ver com o meio ambiente. Este encontro terá a participação de representantes locais, do Acre; Pará, Amazonas; Tocantins e Roraima. Serão debatidos temas peculiares de cada estado, mas comuns à região. A cada reunião é escolhido um estado para sediar a reunião.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo