Forças de segurança inciam operações de combate ao crime organizado

Forças de segurança do estado iniciam nos próximos dias trabalho de enfrentamento ao crime organizado responsável por mais de 90% da violência urbana em Rondônia. Nesta semana, o secretário de Segurança, Lioberto Caetano, convocou as Polícias Civil, Militar, Politec, Corpo de Bombeiros e o Comando de Operações Especiais (COE) para trabalhar um plano emergencial, integrado, com ações pontuais, visando o enfrentamento e combate ao crime nos bairros. Datas não serão divulgadas e priorizadas localidades cujos dados estatísticos levantados recentemente apontam para um índice de maior violência.

Desde que assumiu, o secretário de segurança já visitou, somente em Porto Velho, 35 bairros, e ouviu demandas da população por meio de lideranças comunitárias.

Entre as reclamações, “ruas cheias de buracos, terrenos baldios, falta de iluminação pública, entre outras carências que se desdobram na falta de segurança”, informou o secretário. Para o gestor da Sesdec, embora necessário, o policiamento deveria ser o último recurso a ser utilizado.

Ao ouvir lideranças comunitárias, o diagnóstico é ampliado, uma vez que a população não apresenta demandas específicas. As reclamações são nas mais diversas áreas.

Além do problema da segurança, líderes apontam outros temas de competência do governo que são geridos por outras secretarias. Daí a importância do trabalho integrado com a Sejus, Seas e Seae, que na avaliação do secretário, são fundamentais para que o maior numero de demandas sejam atendidas.

“Caso a área de atuação seja do município, vamos informar aos gestores municipais de Porto Velho. Sendo assim, a possibilidade de solução aumenta”, afirmou Caetano, completando que “por questão de emergência, e em resposta à sociedade, por ocasião de levantamentos feitos nos bairros, vamos realizar várias operações de enfrentamento e solução a curtíssimo prazo”.

