Forças do Iraque tomam controle de campos de petróleo operados por estatal em Kirkuk

Forças iraquianas completaram uma operação para assumir o controle de todos os campos de petróleo operados pela estatal North Oil Company na região de Kirkuk nesta terça-feira, afirmou uma autoridade militar graduada.

As forças do Iraque assumiram o controle dos campos de petróleo de Bai Hasan e Avana, no noroeste de Kirkuk, nesta terça-feira, após tomarem os campos de Baba Gurgur, Jambur e Khabbaz na segunda-feira, disse.

Autoridades de petróleo em Bagdá disseram que todos os campos estão operando normalmente.

Anteriormente, os campos eram controlados por forças de segurança curdas conhecidas como peshmergas, que se retiraram da área devido ao avanço de forças do governo central do Iraque.

Fonte: terra.com.br