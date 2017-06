Futuros moradores dos Residenciais Cristal da Calama I e II em Porto Velho conhecerão endereços dia 27 deste mês

Compartilhar





















A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) realizará no próximo dia 27 o sorteio de endereço de 2.941 casas dos Residenciais Cristal da Calama I e II, que ficam no final da avenida Calama, na zona Leste de Porto Velho.

A secretária da Seas, Nety Sana, disse que todas as pessoas que já foram sorteadas devem comparecer a partir das 8h30 na sede social do Sindicato dos Servidores Municipais de Porto Velho (Sindeprof), na rua Mileni Costa, 1857, bairro Tiradentes, em frente ao Centro de Convenções da Assembleia de Deus.

Nety explicou que o sorteio de endereço é quando a pessoa que foi contemplada fica sabendo em qual apartamento e bloco do residencial vai morar. As casas são em lotes individuais com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Veja lista de pessoas aptas a participar do sorteio de endereços dos residenciais Cristal da Calama I e II, em Porto Velho

O Residencial Cristal da Calama é uma obra do governo federal (Programa Minha Casa Minha Vida) numa parceria com o governo do estado (Programa Morada Nova). No caso do Residencial Cristal da Calama I são 1.462 casas, enquanto o Residencial Cristal da Calama II tem 1.479. Cada um recebeu investimento de R$ 7,310 do governo estadual como contrapartida. Já o valor do governo federal foi de R$ 182,342 milhões, totalizando R$ 197,047 milhões.

As famílias que participarão da Atividade Técnica de Sorteio de Endereços do Residencial Cristal da Calama são as que tiveram seus cadastros validados pelo CadÚnico e com a Documentação Aprovada pela Instituição Financeira (Banco do Brasil).

Após a realização do sorteio de endereços, haverá a etapa de vistoria das unidades habitacionais pelos sorteados, atividade de responsabilidade da construtora. Ao receber as informações sobre vistoria, o Banco do Brasil fará a geração dos contratos e as famílias serão mobilizadas para assinarem seus contratos e em seguida haverá a entrega das chaves.

