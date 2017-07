Girassol das Três Marias e Rádio Farol vencem concursos de noivos e rainhas no Flor do Maracujá

Compartilhar





















As competições para casal de noivos, rainha junina e rainha da diversidade foram realizadas nessa quarta-feira (5), no parque dos tanques, na 36ª Arraial Flor do Maracujá. Foram 12 apresentações para a disputa das três categorias que vão competir em faze nacional no Rio de Janeiro para o casal e as rainhas em Fortaleza (CE). Foram vencedores do concurso o casal de noivos Cristiano Lima e Lucélia Santos e Fernanda Furação como rainha da diversidade do grupo Rádio Farol, também foi premiada Thayse Oliveira da quadrilha Girassol das Três Marias como Rainha Junina.

Simpatia/elegância, desenvolvimento, figurino/adereço e coreografia foram os critérios avaliados pelos três jurados. Segundo Marcos Teixeira, coordenador dos jurados fica a critério do júri a avaliação de pontos com relação ao tempo da apresentação que varia de 2 a 5 minutos. “Sãos os jurados que vão avaliar se cabe retirar pontuação mediante ao tempo ultrapassado nas apresentações, assim como a falta de adereços”, disse.

Os campeões viajarão para as competições nacionais no final do mês de julho. As passagens, hospedagem e alimentação serão custeadas pela Federação de Quadrilhas, Bois Bumbá e Grupos Folclóricos do Estado de Rondônia (Federon)

Cristiano, componente do casal vencedor, dança há seis anos na “Rádio”. Com 22 anos de idade, já foi eleito como melhor casal do Flor do Maracujá, em 2016 e com Lucélia foram o 2º colocado como melhor casal do Brasil.

A noiva Lucélia, que acompanha os títulos do noivo, dança há mais de 20 anos, com 30 anos de idade, a noiva fala que é preciso dedicação nas apresentações. “Ensaiamos no dia da competição aqui na pista ao meio dia, pois como trabalhamos é complicado se dedicar por inteiro ao grupo, mas fazemos o que podemos pelo amor a quadrilha”, fala.

A rainha junina da quadrilha Girassol da Três Marias, Thayse Oliveira já passou por outras quadrilhas como Mocidade Junina, Ratapé de Rondônia, Rosas de Ouro. Já foi dama de honra, rainha, noiva e aos 21 anos de idade, com 10 anos de dança é a primeira vez que vence uma competição.

Fernanda Furacão, campeã na categoria rainha da diversidade, nunca havia participado de uma competição. Dançando a 10 anos, Fernanda se dedica especialmente para a quadrilha, segundo ela, seu ponto forte é a desenvoltura e o carisma.

Figurino

A roupa que os noivos usam para as apresentações custam em média R$ 2.500, a roupa das noivas que constam com mais detalhes em pedraria varia de R$ 3.000 a R$7.000, dizem o casal vencedor, que usam em média de três roupas por arraial.

Para a rainha Junina, a roupa ainda tem custo elevado. O traje usado na apresentação que lhe deu título foi custeado por R$ 7.000, com tecidos e pedras, segundo Thayse, sai mais barato devido sua mãe ajudar na confecção.

Segundo a rainha da diversidade, seu traje foi produzido há quatro anos e já foi usado por diversas pessoas da quadrilha, assim como, de outros grupos. De acordo com Fernanda suas roupas para apresentações são produzidas por membros da Radio Farol, bem como maquiagem e adereços.

Estrutura

Para os membros que disputam as competições o local está bem equipado e o espaço é ideal para as apresentações. O Flor do Maracujá tem apoio do governo de Rondônia que fornece estrutura para as apresentações dos 14 dias de festa.

O local é fornecido pela Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), que também fornece palco, tendas, arquibancadas e iluminação para realização do evento. O superintendente da Sejucel, Rodnei Paes, afirma que o governo está sempre disposto a apoiar o evento.

Fonte

Texto: Maximus Vargas

Fotos: Maximus Vargas

Secom – Governo de Rondônia