Governador Confúcio Moura defende união dos prefeitos e criatividade para superar crise

A falta de continuidade nos projetos de interesse do país é a origem da crise que afeta o país, como as mazelas do sistema penitenciário, o descontrole na segurança pública no Espírito Santo e o retorno da febre amarela, que estava erradicada há décadas. A avaliação foi feita pelo governador Confúcio Moura na abertura do workshop Governança para o Desenvolvimento, que foi aberto nesta quarta-feira (8), em Porto Velho.

Confúcio Moura também referiu-se aos problemas que os prefeitos estão enfrentando e que demandam soluções imediatas e sustentáveis. Ele afirmou que é o momento de tomar iniciativas e inovar em contraponto à forma usual de fazer gestão publica, modelo que está ultrapassado, segundo ele.

O momento atual, ainda conforme o governador, exige que os administradores deixem de culpar os prefeitos que os antecederam. “É preciso fazer a diferença, levantar o queixo e agir. O que vocês receberam não é uma herança maldita, é uma herança bendita”, destacou.

Confucio propôs que os prefeitos e secretários não devem encarar o ciclo de palestras, que encerrará na sexta-feira (10), como um ambiente de conversa descompromissada, de aulas de autoajuda. Ele disse que o workshop é uma oportunidade para firmar compromisso em torno de políticas de estado.

O governador convocou os prefeitos a se espelharem no marechal Cândido Rondon, que desbravou a região e se firmou como herói num ambiente inóspito. Ele afirmou que, desta forma, é possível mostrar que o Brasil tem jeito. Omitir-se de provocar as transformações que o momento exige é impor prejuízos às gerações futuras, acrescentou.

“Não reclamem das dificuldades, aceitem o desafio de ser criativos”, concluiu.

O ciclo de palestras reúne prefeitos e secretários do planejamento e saúde dos 52 municípios do estado em debates sobre o desenvolvimento sustentável e enfrentamento dos problemas que os administradores podem encontrar a partir de agora.

O governador reuniu com os prefeitos empossados no início do ano em suas ocasiões. Ele prometeu oferecer a tecnologia que o estado utilizada a todas as prefeitura a fim de que os gestores também usufruam dos mecanismos que colocam Rondônia entre os estados que têm melhores indicadores na atualidade.

Fonte

Texto: Nonato Cruz

Fotos: Bruno Corsino

Secom – Governo de Rondônia