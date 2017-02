Governo apresenta a prefeitos investimentos dos próximos anos em Rondônia

Compartilhar





















Os prefeitos dos 52 municípios de Rondônia conhecerão, a partir de quarta-feira (8), os investimentos que o governo estadual fará nos próximos dois anos em todo o estado. Esta é uma das pautas do Workshop Governança para o Desenvolvimento, que reunirá em Porto Velho, além dos prefeitos, os secretários municipais de Saúde e Planejamento.

O workshop é promovido pelo governo do estado com a proposta de envolver as gestões das duas esferas no enfrentamento dos desafios que os prefeitos podem se deparar e o compartilhamento de soluções sustentáveis e duradouras.

A programação do workshop, que acontece até sexta-feira (10), será desenvolvida no Palácio Rio Madeira, no bairro Pedrinhas; e no Palazzo Eventos, no bairro Liberdade.

Parte das palestras envolverá prefeitos e secretários municipais. A agenda que acontecerá no Palácio Rio Madeira, sede do governo estadual, será voltada apenas para os prefeitos.

Alguns especialistas virão para o evento, como o cientista, sanitarista e consultor Eugênio Vilaça Mendes, que fará a palestra Construção Social da Atenção Primária em Saúde; e o consultor e presidente do Grupo Amana-Key, Oscar Motomura, que falará sobre Inovação em Gestão, Estratégia e Liderança.

No decorrer do workshop serão tratados temas como Saúde, Planejamento e Segurança Pública. São questões que afetam as administrações municipais, e a proposta é que sejam encontradas soluções que beneficiem todos os municípios.

A violência no campo, por exemplo, será abordada sob vários aspectos. Uma das expectativas é o estabelecimento de um Plano Integrado de Segurança, com participação do estado e municípios.

Na área da Saúde serão apresentados mecanismo que possibilitam aos municípios assumirem definitivamente a atenção básica, com o atendimento primário à população, a fim de que o estado possa concentrar todos os esforços nos serviços de média e alta complexidade.

O governador Confúcio Moura abrirá o evento no Palazzo Eventos às 8h de quarta-feira. Idealizador do workshop, ele considera fundamental que os prefeitos tenham apoio para enfrentar os problemas dos municípios. O momento, segundo ele, exige práticas diferentes das usuais, que não são capazes de produzir os resultados necessários às demandas da população.

Confúcio já disse aos prefeitos, após as eleições de outubro de 2016, que os mecanismos de gestão que levam o estado a estar entre os que têm melhores resultados na atualidade serão compartilhados com as administrações municipais.

Fonte

Texto: Nonato Cruz

Secom – Governo de Rondônia