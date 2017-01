Governo concede desconto de até 10% no pagamento do IPVA 2017 em Rondônia

Compartilhar





















A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) divulgou esta semana o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017. Os contribuintes que pagarem com dois meses de antecedência receberão desconto de até 10% no pagamento do tributo e em caso de pagamento um mês antes do vencimento, o desconto é de 5%.

Aqueles que possuem veículos com placa com final 1, 2 e 3 devem ficar atentos porque o prazo para pagamento do imposto nesses casos é o primeiro a vencer. A data para quitar o tributo é até 31 de março, mas quem optar por pagar o imposto até o final deste mês será beneficiado com o desconto de 10%. Já em fevereiro, o abatimento será de 5%.

Na sequência será a vez dos contribuintes que possuem veículos com placa que terminam com 4 (até 28 de abril), 5 (até 31 de maio), 6 (até 31 de junho), 7 (até 31 de julho), 8 (até 31 de agosto), 9 (até 29 de setembro) e 0, esse último terá prazo limite para pagamento do imposto até 31 de outubro.

BOLETO

Para obter o boleto do IPVA 2017, basta acessar o site da Sefin e clicar no item Impressão IPVA. O site também traz a opção de parcelamento que deve ser feito três meses antes da data de vencimento. Em Rondônia, a frota é de mais de 860 mil veículos.

Calendário de pagamento do IPVA 2017

Nº FINAL DA PLACA 10% 5% SEM DESCONTO – Data limite para licenciamento 1, 2, 3 31/01/2017 24/02/2017 31/03/2017 4 24/02/2017 31/03/2017 28/04/2017 5 31/03/2017 28/04/2017 31/05/2017 6 28/04/2017 31/05/2017 30/06/2017 7 31/05/2017 30/06/2017 31/07/2017 8 30/06/2017 31/07/2017 31/08/2017 9 31/07/2017 31/08/2017 29/09/2017 0 31/08/2017 29/09/2017 31/10/2017

