Governo de Rondônia vai eliminar uso de papel com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações

Acordo de cooperação técnica entre o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO) e o governo de Rondônia garantirá a implantação na administração pública do estado do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Com a implantação desse aplicativo todo gerenciamento de documentação e processos administrativos passa a ser 100% digital, extinguindo a utilização de papel, reduzindo custos e ainda agregando modernidade, transparência, segurança, sustentabilidade ambiental e celeridade nos trabalhos.

Durante reunião realizada na manhã desta quarta-feira (8), no auditório do Palácio Rio Madeira, o Sistema Eletrônico de Informações foi apresentado aos representantes de todas as secretarias e órgãos do governo do estado. A diretora-geral do TRE-RO, Elizabeth Afonso de Mesquita Parentes, explicou que o SEI é um programa desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região, que disponibiliza para outras instituições governamentais sem custo e que o sistema é utilizado pela Justiça Eleitoral de Rondônia desde março de 2015.

Elizabeth Mesquita disse que as vantagens do sistema são muitas e citou maior celeridade na tramitação documental, economicidade de recursos e contribui significativamente com a sustentabilidade ambiental na prestação do serviço público, pois todos os processos administrativos serão gerados eletronicamente. A diretora também destacou a eficiência do sistema, pois o mesmo processo pode ser enviado ao mesmo tempo para vários órgãos, o que gera agilidade na tramitação documental. O programa também disponibiliza três tipos de gestão de processo, sigiloso, restrito e público.

O secretário-chefe da Casa Civil, Emerson Castro, disse que o Estado de Rondônia é pioneiro na implantação do sistema e afirmou que o SEI não é uma ferramenta isolada. “Quando o governador Confúcio Moura assumiu o estado há 6 anos encontrou os computadores com HDs apagados e muitas secretarias sem internet, e logo visualizou a necessidade de mudança”, disse. O primeiro passo foi a implantação da Infovia e agora o Sistema Eletrônico de Informações.

Os servidores serão treinados para aprender a trabalhar com o SEI. O cronograma de treinamento inicia nesta quinta-feira (9), no auditório do TRE, e será ministrado por profissionais da Justiça Eleitoral. A meta é implantar o SEI em todos os setores do governo do estado até o final deste ano.

Fonte

Texto: Eleni Caetano

Secom – Governo de Rondônia