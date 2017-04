Governo entrega recuperação de escola katukina no Juruá

Compartilhar





















O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação e de Esporte (SEE) entregou, na semana passada, as obras de recuperação da Escola de Educação Indígena Tamakayã, da comunidade katukina, no município de Cruzeiro do Sul.

A escola atende 239 alunos do ensino fundamental ao ensino médio, com ensino bilíngue e revitalização da cultura Katukina.

A cerimônia contou com a presença do coordenador da SEE no Vale do Juruá, Charles André Rosas e equipe, além de lideranças indígenas, alunos, professores e familiares.

Charles André ressalta que o governo do Estado não tem medido esforços para garantir os direitos indígenas, com investimentos em Saúde e Educação: “São políticas públicas chegando às aldeias”. Ele relatou que o governo também construiu outras cinco escolas indígenas, para crianças do 1º ao 3º ano na língua materna.

Para Levino Pequeno de Souza, vice-presidente da Associação dos Katukinas, essa ação do governo é importante para o fortalecimento e revitalização da cultura indígena.

Na ocasião também foi realizada a entrega de kits de expediente pedagógico, do aluno, de limpeza e de cantina.

Fonte: agencia.ac.gov.br

Ver mais fotos