Governo federal assegura R$ 26 milhões para ampliação e reforma do hospital infantil Cosme e Damião em Porto Velho

Compartilhar





















O governo federal assegurou R$ 26 milhões para a reforma e ampliação do Hospital Infantil Cosme e Damião em Porto Velho. O anúncio foi feito na tarde de terça-feira, 26, um ano após o ministro Ricardo Barros ter visitado esta unidade e também o Hospital de Base Ary Pinheiro, quando anunciou pouco mais de R$ 10 milhões para a rede básica de saúde de quatro municípios.

O Hospital Infantil Cosme e Damião é única referência na região Norte para atendimento de urgência e emergência pediátrica, acolhendo crianças não apenas de Rondônia mas também do sul do Amazonas, noroeste de Mato Grosso e Bolívia.

O anúncio da garantia dos recursos pelo governo federal foi feito no hospital, em ato que contou com a assinatura do vice-governador Daniel Pereira, representando o governador Confúcio Moura, em documento que autoriza a Caixa Econômica Federal (CEF) a operacionalizar a liberação dos recursos conforme a execução do projeto. O secretário Williames Pimentel (Saúde), a deputada Marinha Raupp, o senador Valdir Raupp e diretores do hospital também assinaram o documento.

“Acredito que hoje fizemos uma verdadeira homenagem aos ensinamentos de Cristo, de cuidar bem de nossas crianças. Sei o que significa esse momento especial, é uma longa batalha, e o governo, apesar das dificuldades pelas quais o país passa, está bem orientado por sua equipe de saúde e do hospital aqui presente, tendo avançado muito nessa área”, disse o vice-governador, agradecendo ao casal Raupp pela “dedicação total às necessidades da população de Rondônia.”

Daniel Pereira também lembrou o trabalho coletivo liderado pela diretora-geral do Hospital Infantil Cosme e Damião Antonieta Gama. “Não tenho dúvida de que o hospital está em boas mãos e multiplicará seu potencial com esses recursos”, disse.

O secretário da Saúde Williames Pimentel disse que o projeto de ampliação prevê um salto de 88 para 185 leitos, ala de oncologia, nova brinquedoteca, centro cirúrgico e UTI pediátrica entre outras instalações. “Acho que este período de Natal tem uma simbologia da conspiração do bem, estou emocionado, sem esquecer que o projeto do Cosme e Damião foi idealizado por esta equipe maravilhosa. Nesta mesma data, o ano passado, o ministro aqui esteve e viu nossos apelos”, disse o secretário, enumerando realizações na saúde feitas pelo governo.

“Essa obra é uma honra e um privilégio para nossas crianças. Essa obra será construída, agradeço a todos pelo empenho para que os recursos fossem garantidos”, disse a diretora-geral do Cosme e Damião, Antonieta Rodrigues Gama.

A superintendente da Caixa Econômica Federal Maria do Carmo Rodrigues disse ser uma alegria fazer parte de projeto tão importante, “uma referencia não só para Rondônia mas para toda a região Norte”, registrando que a atuação da bancada federal tem feito toda a diferença.

A deputada Marinha Raupp afirmou que desde a apresentação do projeto, em 2014, tem atuado para que a obra se torne realidade, e especialmente nos últimos dois anos acompanhando os pareceres técnicos, conclusão de diligências e intervenção política com o próprio presidente da República Michel Temer para que os recursos fossem garantidos, e parte deles empenhados ainda neste ano de 2017. “Estou muito feliz”, disse.

Fonte

Texto: Mara Paraguassu

Fotos: Andrey

Secom – Governo de Rondônia