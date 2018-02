Governo fortalece produção agrícola em Acrelândia com entrega de equipamentos e mudas frutíferas

Compartilhar





















Em Acrelândia, produtores rurais vivem com novas perspectivas de renda e melhoria de trabalho com a ajuda do governo do Acre, por meio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), que propicia subsídios às famílias que trabalham no campo.

Nesse sentido, foram entregues na manhã de quinta-feira, 1, para 33 produtores, dois kits – um para produção de hortaliças e outro para produção de farinha de mandioca -, além de 84 equipamentos (roçadeiras e pulverizadores) para o preparo da área e mais de 26 mil mudas de plantas frutíferas.

“A entrega desses equipamentos visa fomentar a criação de uma Unidade de Referência, em Acrelândia, em produção da horticultura, atendendo o Plano Agrícola do Município, que reúne todos os investimentos e ações programados para os anos de 2017 e 2018 em cada município”, explico o gestor da Seaprof, Thaumaturgo Neto.

Ele ressalta ainda que essas famílias estão recebendo mudas de acerola, açaí, graviola e maracujá. “Estamos incentivando os produtores a cultivar essas frutas e no futuro próximo colhê-las e comercializá-las no próprio Acre, abrindo também perspectiva de vendas para outros estados com produção 100% acreana”, declarou Thaumaturgo.

Esses investimentos são na ordem de mais de R$ 160 mil, oriundos do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser) e Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA).

Produzir com responsabilidade

Acrelândia é uma das cadeias produtivas com amparo do governo em ofertar maquinários e capacitações técnicas aos produtores, como explica o coordenador do Departamento de Produção Familiar da Seaprof, Paulo Sérgio Braña.

“Para garantir um produto de qualidade à mesa do cidadão e também uma melhoria de renda aos pequenos produtores, realizamos diversas capacitações que vão desde o manejo da terra, plantação e cultivo das mudas, além de um acompanhamento com técnicos da Seaprof orientando essas famílias no cultivo das hortaliças”, comentou Braña.

Reconhecimento

O agricultor Sebastião Rodrigues da Silva, que recebeu um kit para produção de hortaliças, contendo carro de mão, caixa d’água, pregos, sementes, motobomba e cinco caixas de propileno, equipamentos avaliados em R$ 6 mil, fica esperançoso em ter a capacidade de aumentar a sua produção.

“Graças a Deus e a toda a equipe do governador Tião Viana por ter esse olhar ao simples homem do campo e nos ajudar com esses materiais. Hoje vejo esperança em melhorar nossa principal fonte de renda. Irei cuidar com carinho tudo que recebi aqui e tenho certeza de que em pouco tempo estarei colhendo o maracujá plantado em minha propriedade”, disse o produtor.

Objetivos alcançados e novos desafios

Somente em Acrelândia, o governo vem investido R$ 1,8 milhão no fortalecimento das cadeias produtivas da borracha, mel, horticultura, pecuária leiteira, piscicultura e fruticultura, contemplando 424 agricultores familiares.

De acordo com o deputado estadual, Lourival Marques, Acrelândia é hoje um dos maiores produtores agrícolas do estado, tudo isso graças ao cuidado e zelo do governador Tião Viana em disponibilizar equipamentos, capacitações e subsídios juntamente com bancos parceiros para que essas famílias tenham créditos para investir.

“Estamos estudando a possibilidade de implantar um sistema de irrigação em um hectare de terra de cada produtor e também a reforma e ampliação da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre [Cageacre/Acrelândia], setor especializado em armazenamento e estocagem de grãos e sementes”, enfatizou o deputado.

Fonte: agencia.ac.gov.br