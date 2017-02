Governo realiza cadastro de artesãos da região de Ariquemes

Compartilhar





















A coordenadora do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), Wellida Sodré, e o superintendente estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Rodnei Paes, estiveram na sexta-feira (27) em Ariquemes para falar da importância do cadastro de artesão e os benefícios que são adquiridos após a emissão da carteira.

Com o encontro que aconteceu na Fundação Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), foi possível fazer o cadastro de 42 artesãos e pedido de mais de 150 cadastros para serem realizados na cidade. A reunião que seria para mostrar a importância da carteira do artesão, teve também exposição dos trabalhos artesanais que são produzidos na região.

Para Wellida Sodré, essa reunião serviu para fazer um levantamento dos artesãos que possuem em Ariquemes. “O último cadastro no município foi feito há cerca de três anos”, lembrou.

O PAB em Rondônia mantém o primeiro lugar no percentual de cadastramento do Brasil. De acordo com o titular da Sejucel, Rodnei Paes, esse número tem aumentado em função da iniciativa do estado ir em busca dos artesãos que ficam à margem das cidades. “Queremos fazer o cadastro de todos, e mostrar a importância que tem a carteira, não só àquele artesão que vive na cidade, mas também os que vivem nas linhas rurais”, disse Rodnei.

Além dos cadastros que foram realizados na cidade, foi firmada parceria para uma feira artesanal em outubro, no aniversário da cidade, além de incluí-la no calendário das outras 10 que fazem parte dos eventos artesanais da Sejucel.

