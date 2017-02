Governo reúne prefeitos de Rondônia e oferece transferência de tecnologia

Compartilhar





















O governo do estado vai reunir, na próxima semana, em Porto Velho, os prefeitos e secretários de saúde dos 52 municípios do estado mostrar e compartilhar práticas inovadoras de gestão pública. O evento, denominado Workshop Governança para o Desenvolvimento, vai tratar prioritariamente de assuntos relacionados ao planejamento, saúde e segurança.

Será a primeira vez em que os novos prefeitos estarão juntos num evento do governo do estado após serem empossados. A meta é integrar forças na busca por soluções duradouras para questões municipais, considerando o compartilhamento de soluções, decisões e estratégias.

O workshop acontece nos dias 8, 9 e 10 deste mês no espaço Pallazo Eventos, na avenida Jorge Teixeira, bairro Liberdade.

À frente da equipe organizadora do workshop, a secretária-chefe de gabinete do governo, Cira Moura, destaca que a gestão municipal precisa ser moderna para fazer frente às demandas apresentadas.

A crise que afeta as prefeituras de todo o país é uma das motivações do encontro. Secretários de governo e técnicos mostrarão aos prefeitos que as iniciativas que deram certo e disponibilizarão aos gestores municipais a tecnologia utilizada.

A integração dos gestores municipais, conforme a organização do workshop, favorece o compartilhamento de soluções, decisões e estratégias que resultam em soluções duradouras e sustentáveis.

Prefeito de Ariquemes em duas oportunidades, o governador realiza gestão municipalista. Ele reconhece que é nos municípios que são produzidas as riquezas do estado e, por isto, o suporte aos gestores é importante.

SAÚDE

O governador Confúcio Moura fará a abertura do evento, na manhã de quarta-feira (8). A primeira palestra será ministrada pelo consultor Oscar Nakamura, com o tema Gestão, Estratégia e Liderança.

Ainda na quarta-feira, será ministrada a palestra Atenção Primária à Saúde no âmbito das Redes de Atenção à Saúde, por Eugênio Vilaça Mendes.

A programação segue com a apresentação dos investimentos do governo nos municípios e palestras sobre Plano Integrado de Segurança, gestão estratégica e instrumentos de planejamento, o papel dos municípios na melhoria do ambiente de negócios, austeridade e qualidade fiscal, gestão de compras públicas, controle interno e transparência.

A programação da quinta-feira e sexta-feira envolverá assuntos relacionados à saúde como operacionalização dos custos, fortalecimento da atenção básica assistência farmacêutica.

Este formato de relacionamento do governo vem sendo difundido entre os prefeitos. Na capital, há compromisso de cessão de tecnologia em diversas áreas e que devem se concretizar nos próximos meses.

Fonte

Texto: Nonato Cruz

Secom – Governo de Rondônia