Guajará-Mirim (RO) recebe a Caravana Trabalhista nesta terça, 21

Guajará-Mirim (RO) recebe a Caravana Trabalhista com palestras sobre Reforma Trabalhista nesta terça, 21

A Caravana Trabalhista (RO/AC) “Relações de Trabalho em Debate” leva debates sobre Reforma Trabalhista e seus efeitos na execução trabalhista a Guajará-Mirim (RO), nesta terça-feira (21/11), às 19h, no auditório da Câmara Municipal.

Direcionada ao público em geral, essa será a 9ª edição do evento e contará com duas palestras. A primeira com o juiz do trabalho, titular da VT de Guajará-Mirim, Carlos Antônio Chagas Júnior, que vai abordar Efeitos da Reforma na Execução Trabalhista; e a segunda será ministrada pela presidente da Aronatra – Associação da Advocacia Trabalhista, Aline Silva Corrêa e o advogado Everton Alexandre Reis, que vão falar da Reforma Trabalhista.

A Reforma Trabalhista, Lei n. 13.467, de 13.07.2017, em vigor desde o último dia 11, altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e outros dispositivos que regem as relações entre empregadores e empregados no país.

O evento é organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC), por meio da Escola Judicial (Ejud), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), através da Comissão de Advogados Trabalhistas do Acre, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat) e Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra14).

Inscrição solidária: será de 1kg de alimentos não perecíveis que serão revertidos para entidade beneficente de Guajará-Mirim.

A programação prevista é que a Caravana seja encerrada em Porto Velho (Rondônia), no mês de dezembro de 2017.

