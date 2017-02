Habitamais realiza ação de coleta seletiva no condomínio Totalville 1

Compartilhar





















Será realizada neste sábado, 18, no Condomínio Totalville 1 na rua Miguel de Cevante, no bairro Aeroclube, uma ação visando a conscientização sobre a importância da coleta seletiva.

A iniciativa é resultado de parceria entre o Projeto Folha Sustentável do site Folha Jovem e a administradora de condomínios Habitmais, que recebeu no ano passado, o Prêmio Folha Jovem Empreendedor como Empresa do Ano 2016.

Os empresários da Habitamais Ricardo Brandão e Adelino Teles juntamente com o voluntário João Frutuoso, destaque da seção Sustentabilidade da última edição da Revista Jovem Empreendedor, visitam condomínios para divulgar o destino adequado do lixo.

Segundo Ricardo Brandão, a ideia é conscientizar os moradores de residenciais de Porto Velho sobre essa questão que visa contribuir com a melhoria da qualidade de vida. “Vamos distribuir folhetos educativos, orientando os moradores para recolher o lixo de forma correta”, observa.

De acordo com Adelino Teles, a Habitmais aceitou participar do projeto Folha Sustentável porque a empresa tem responsabilidade social e ambiental.

“Temos consciência de que a implantação da coleta seletiva é obrigação dos municípios, mas não temos que esperar apenas pelo poder público. Temos que fazer o nosso dever de casa”.

Segundo João Frutuoso, além de preservar a natureza, a proposta é ajudar quem sobrevive do comércio de material reciclável. “Se cada um fazer a sua parte nessa questão ambiental, o planeta terá um futuro melhor”, reflete o empreendedor social.

Entre as orientações que serão levadas para as comunidades visitadas está o esclarecimento do que é lixo seco (latas, papeis, plásticos e vidros) e o que lixo úmido (restos de comida), cascas e ossos; pó de café / chá) e galhos e podas.

João Albuquerque

Assessoria de Comunicação