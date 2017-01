Hildon Chaves reduz o número de secretarias e comissionados da prefeitura de Porto Velho

Compartilhar





















O prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB) junto com seu vice Edgar do Boi (PSDC) estiveram agradecendo a população na posse dos novos administradores de Porto Velho (RO). Antes de lê seu discurso Hildon Chaves agradeceu a presença da Deputada Federal Mariana Carvalho (PSDB), do Deputado Federal Expedito Netto e seu pai, o ex-senador Expedito Júnior e demais representantes das classes.

Apos agradecer a todos o novo prefeito eleito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB) comentou que antes de acabar o segundo turno ele enviou um documento para a bancada federal de Rondônia em Brasília, pedindo independência nas negociões para o novo prefeito que iria assumir, segundo Hildon Chaves o pedido à bancada federal foi que quem ganhasse as eleições municipais de 2016 os diálogos fossem da melhor forma possível. Após o envio da carta uma reunião foi marcada e o resulto foi a quantia de R% 132 milhões de emendas parlamentares para os trabalhos de pavimentação da cidade. O novo prefeito eleito Hildon Chaves (PSDB) também agradeceu a sua esposa, Ieda Chaves e seus Filhos, Hildon afirmou que sua esposa estará ajudando na administração da secretária de assistência social.

Aos trabalhadores Hildon Chaves agradeceu a votação histórica. Para Hildon a eleição foi uma resposta que a população de Porto Velho deu nas urnas — o voto é o instrumento da democracia, o poder legislativo tem o dever de apontar o início de uma da base das novas condições e ações das leis do Município de Porto Velho.

Hildon Chaves também comentou que irá combater a corrupção e a nova administração será uma administração dos sonhos dos mais humildes.

— Finalmente vamos todos entrar em ação para tramalharmos fortes e intensamente para nós tirarmos do atraso e ver nossa cidade mudada, como sempre esperamos. Vou apontar para um novo modelo de gestão, uma nova forma de cuidar e zelar do que não é nos pertence. Fomos eleitos para cuidar do patrimônio que não é nosso.

Sobre a Assistência Social e a Educação, Hildon garante que vai trabalhar com infraestrutura e analisará os termos para tirar Porto Velho da lista das piores capitias do Brasil.

— Cabe a mim como chefe do poder executivo estudar novas ações de contas públicas e a prioridade no bem estar da população para que possam ser realizadas. Menos é mais, vamos trabalhar desta forma, com pouco vamos fazer mais.

Ao encerrar seu discurso o prefeito eleito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB) revelou PONTOS DE MUDANÇAS na prefeitura de Porto Velho. Entras as que mais chamaram a atenção foi a redução do número de secretarias, de vinte e uma pastas agora serão apenas doze, redução de cargos comissionados, secretários e adjuntos não terão veículos , combustível e telefone; veículos do Palácio Tancredo Neves terão redução de combustível e serão recolhidos após o expediente, ponto eletrotônico entre outros de suma importância serão implantados na prefeitura de Porto Velho.

Câmara Municipal

Na Câmara Municipal de Porto Velho o novo Presidente da casa já era esperado, Maurício Fonseca Ribeiro Carvalho de Morais (PSDB), primeiro Vice presidente vereador Jurandir Bengala (PR), segundo vice presidente Márcio Gomes de Miranda (PSDC), primeira secretaria vereadora Elis Regina, segundo secretário vereador Marcelos Reis (PSD) e terceiro secretário vereador Zequinha Araújo (PMDB).

Secretarias

Sobre os cargos dos novos secretários o prefeito Hildon Chaves confirmou alguns nomes, mas disse que ainda precisa analisar melhor a situação e não confirmou a suposta lista lançada pelos sites.

Fonte: mappingrondonia.com