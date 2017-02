Hospital de Jaru recebe nova caixa d’água e telhas são substituídas

Compartilhar





















Depois da mega limpeza e aplicação de cloro na caixa d’água e no reservatório do Hospital Municipal (HM) de Jaru, continuam as ações de higienização e manutenção na unidade.

Desta vez, uma equipe trocou o reservatório de concreto por uma caixa nova e de fibra. O objetivo é deixar a água usada na unidade limpa, até que o reservatório que está com infiltrações no piso seja reformado.

Segundo o diretor do hospital, Luis Eduardo Schincaglia, também foi trocada toda tubulação que leva a água até a caixa e até a rede de distribuição. “Agora todos os tubos são de aço inox”, explicou.

Outra ação que está acontecendo no HM é a substituição de dezenas de telhas. Muitos pontos do telhado estão danificados, causando vazamentos de água dentro da unidade, o que traz muito transtorno. Com a troca das telhas esse problema estará resolvido.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru