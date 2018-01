HR de Ji-Paraná têm R$ 30 milhões garantidos

Compartilhar





















A prefeitura de Ji-Paraná já possui terreno e o projeto executivo, de acordo com Jesualdo Pires.

A cidade de Ji-Paraná recebeu uma notícia importante. Os recursos na ordem de R$ 30 milhões para construção do Hospital Regional foram alocados no Orçamento da União para o exercício de 2018. O anúncio foi feito durante a solenidade para o sorteio dos endereços do Residencial Morar Melhor II, oportunidade em que o coordenador da bancada federal, deputado Nilton Capixaba (PTB), entregou ao prefeito Jesualdo Pires (PSB) e ao governador Confúcio Moura (MDB) uma cópia da dotação orçamentária.

Nilton Capixaba fez questão de ressaltar que o recurso é fruto de uma emenda coletiva, onde os onze parlamentares federais, tiveram participação decisiva para incluir esta dotação no orçamento. “Esses recursos fazem parte das nossas emendas de bancada, onde os três senadores e os oito deputados federais autorizaram e destinaram esta verba para o Hospital Regional de Ji-Paraná. É uma luta antiga da sociedade ji-paranaense, que agora começa a tomar corpo para ser concretizada”, explicou Capixaba.

O prefeito Jesualdo informou que a construção deste Hospital é uma das principais necessidades da cidade, porque desafogaria os serviços oferecidos no Hospital Municipal Claudionor Roriz. Ele disse ainda que a prefeitura já possui terreno e o projeto executivo para a construção do Hospital Regional. “O que precisamos agora é contar com o trabalho legislativo e de atuação política da bancada federal para empenhar e liberar os recursos em tempo hábil. Não é um projeto que sairá do papel em curto espaço de tempo, mas agora já temos uma ótima perspectiva para que isso ocorra a médio prazo”, ressaltou.

Nilton Capixaba fez um reconhecimento em público pela atuação política das vereadoras Silvia Cristina (PDT), Ida Fernandes (PV) e Cláudia de Jesus (PT) que conseguiram mobilizar a bancada e disponibilizar junto toda a documentação para cadastrar o projeto do Hospital.

Fonte: diariodaamazonia.com.br