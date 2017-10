Incra entrega veículo a associação de pais da escola agrícola de Cacoal

Compartilhar





















A superintendência do Incra em Rondônia entregou um veículo à Associação de Pais da Escola Família Agrícola de Cacoal (Apefac), para ser utilizado nas atividades do curso de ensino médio “Técnico em Agropecuária”, participante do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). A entrega das chaves aconteceu na quinta-feira (21), pelo diretor de desenvolvimento de projetos de assentamento, Ewerton Giovanni dos Santos, à presidente da Apefac, Vanessa Garbrech Frasson.

A entidade possui convênio com o Incra para realização do curso a oitenta alunos da zona rural de Cacoal, iniciado em fevereiro de 2017, com duração de três anos. O projeto educativo busca desenvolver um trabalho a partir da realidade social, econômica e cultural do jovem trabalhador rural. “O objetivo é proporcionar educação para dar condições aos filhos dos agricultores permanecerem junto à família, podendo estudar e aplicar seus conhecimentos em prol do desenvolvimento familiar”, explicou o superintendente do Incra, Cletho Muniz de Brito.

O veículo ficará sob uso e guarda da associação para uso exclusivo das atividades do curso e se dará em caráter provisório e temporário, por ser um bem público, devendo a entidade encaminhar mensalmente relatório de uso e custo do referido veículo, indicando a quilometragem e quantidade de litros de combustíveis consumidos no período, bem como, o custo de manutenção indicando as peças substituídas.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O Programa

O Incra atua promovendo o acesso à educação formal em todos os níveis nas áreas de reforma agrária, através do Pronera, que desenvolve ações de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com alfabetização, ensino fundamental e médio, considerando o modo de vida do campo.

Em Rondônia diversos cursos tiveram o apoio do Pronera, como o curso superior Pedagogia da Terra desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir). Os mais recentes concluídos foram com as associações de escolas famílias agrícolas de Rondônia (Aefaro), na região de Ji-Paraná, e do Vale do Guaporé (Aefavag) também para formação de jovens no curso de nível médio “Técnico em Agropecuária”.

Ascom – Incra/RO

Assessoria de Comunicação