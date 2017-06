Inscrição para Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo encerra amanhã, dia 30

Compartilhar





















Ainda dá tempo para efetuar a inscrição ao Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo. O prazo final é nesta sexta-feira, 30, e a premiação chega a R$ 66 mil. Podem ser inscritos trabalhos jornalísticos de autoria de um único profissional ou de um grupo de profissionais de comunicação veiculados no período compreendido entre 15 de dezembro de 2016 e 30 de junho de 2017. Regulamento completo e ficha de inscrição estão disponíveis no hotsite premio.fiero.org.br.

A entrega da premiação acontece em setembro, por ocasião do aniversário de fundação da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), durante jantar com jornalistas.

Instituído pelo Sistema Fiero (Sesi-Senai-IEL), o Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo objetiva reconhecer os talentos jornalísticos de Rondônia, estimular, ao mesmo tempo, o debate sobre o desenvolvimento industrial do estado e estreitar ainda mais os laços entre este importante segmento profissional e a indústria.

O prêmio contempla reportagens veiculadas em rádio, jornal, televisão e sites de notícias, evidenciando a indústria como força propulsora da economia e do desenvolvimento de Rondônia, com ênfase para o papel da industrialização no processo de colonização do estado e seu crescimento.

Os trabalhos selecionados nas categorias jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo e webjornalismo receberão a seguinte premiação: 1º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 2º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 4º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O trabalho classificado em 5º lugar receberá menção honrosa, sem premiação em dinheiro.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru

Carlos Araújo