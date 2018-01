Inscrições para escola de ballet serão feitas dia 10

Compartilhar





















Serão 150 vagas para crianças a partir dos 7 anos. No ano passado, a escola atendeu 280 meninos e meninas

Será na próxima quarta-feira (10), na parte da manhã e tarde, as inscrições para alunos novatos interessados em fazer aula de dança na escola de Ballet Funcultural. São 150 vagas para crianças a partir dos 7 anos. As aulas iniciam no dia 5 de fevereiro, no Centro de Esportes Unificados (CEU), à rua Antônio Fraga Moreira com Benedito Inocêncio, no bairro JK I.

Os alunos terão aulas de ballet, jazz e contemporâneo. Os professores são Missilene Félix e Elizeu Cabral (voluntário). A Escola é mantida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Funcultural. Ela foi instalada em 2017, na gestão do prefeito dr Hildon Chaves.

O presidente da Funcultural, Ocampo Fernandes, declarou que levar ballet à periferia é uma forma de democratizar a dança, criando oportunidade para que crianças e adolescentes de menor poder aquisitivo tenham acesso a essa arte.

No ano passado, a escola atendeu 280 meninos e meninas. Agora, entrarão mais 150. Em novembro, o Ballet Funcultural realizou o primeiro festival de encerramento das atividades no Teatro Palácio das Artes, recebendo elogios do público.

“Eu sempre sonhei em dançar, mas meus pais não tinham condições de pagar uma escola. Ficava encantada quando assistia apresentação de ballet na internet ou na televisão. Ao saber que ia abrir a escola aqui perto de casa e que seria de graça, pedi logo a minha mãe para me matricular”, declarou Marcela Naiara, 9 anos, na apresentação ocorrida em dezembro.

Fonte: portovelho.ro.gov.br