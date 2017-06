InterCorte será realizada na 38ª Expojipa

Compartilhar





















O evento vai debater como produzir carne bovina de qualidade nos dias 12 e 13 de julho



A terceira etapa da InterCorte 2017 será realizada de 12 e 13 de julho e, pela primeira vez, na programação da 38ª Expojipa – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Ji-Paraná, no Parque de Exposições Hermínio Victorelli. O evento, que vem percorrendo de forma itinerante alguns dos principais polos de pecuária no Brasil, tem por objetivo disseminar informação e tecnologia aos produtores. O evento será realizado no estado pela quarta vez, e terá como tema principal “Entender para Atender”, com palestras, apresentação de casos de sucesso e debates.

Promovido pelo Terraviva Eventos e pela Associação Rural de Rondônia (ARR), com curadoria de conteúdo da Assocon – Associação Nacional da Pecuária Intensiva, a InterCorte em Ji-Paraná terá quatro painéis que abordam aspectos relevantes para o desenvolvimento da pecuária nacional: Sustentabilidade Cria Intensificação e Carne de Qualidade. Para o presidente da Associação Rural de Rondônia (ARR), a Intercort vai agregar muito, incorporando ainda mais a Feira Agropecuária de Rondônia.

“Nossa ideia é que os produtores sejam protagonistas das discussões, trazendo à tona as questões mais latentes relacionadas aos temas propostos.A InterCorte é um dos maiores eventos nacionais da cadeia produtiva da carne bovina. A etapa de Ji-Paraná, possibilita discutir os anseios, a visão de negócio e suas demandas. O acesso dos produtores a tecnologias para melhorias na produtividade é prioridade, e capitanear a InterCorte é parte disso, pois fomenta uma produção maior e melhor para que se possa agregar renda ao negócio, que é o nosso foco”, destacou Sérgio Ferreira, presidente da ARR.

No painel destinado a discutir a atividade da cria, o médico veterinário e proprietário da empresa Firmasa de Tecnologia para Pecuária, Luciano Penteado da Silva apresentará um panorama da criação de bezerros e as tendências de mercado no Brasil. “A cria é muito penalizada dentro do sistema produtivo da pecuária por apresentar custo mais alto e baixa rentabilidade, sendo uma fase pouco valorizada pelo produtor. Mas, o que poucos se dão conta é que para a cadeia ser completa é necessário que existam os bezerros, que são à base da cadeia produtiva”, afirma o palestrante.

Já no painel dedicado à intensificação, a palestra principal será ministrada pelo pesquisador Thiago Carvalho, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA-Esalq/USP. Tendo como pano de pano de fundo o atual momento do mercado pecuário, seus desafios e perspectivas, o pesquisador dará a visão de retorno da atividade pautado no aumento da produtividade e não somente em preço.

“O debate com os participantes visa mostrar que, apesar do momento delicado e de mudanças na cadeia, o dentro da porteira tem que deixar de lado a passionalidade e trabalhar com a razão, focando na gestão e no aumento de produtividade dos fatores de produção disponíveis da fazenda. O atual momento exige bom discernimento do setor produtivo, e quem passará por mais essa turbulência serão os pecuaristas-empresários que souberem administrar e atualizar bem esses fatores” ressalta Thiago.

Além da palestra, o painel Intensificação também terá dois casos de sucesso, como o do zootecnista Alexandre Foroni, que atua como consultor e produtor na cidade de Pimenta Bueno/RO. Ele vai expor aos participantes da InterCorte exemplos que vivencia no dia a dia, em sua propriedade e em seus clientes, visando o melhoramento dos resultados da pecuária na região. “O produtor precisa entender a importância de fazer planejamento de forragem, da adequação profissional, da gestão de pessoas, enfim, de pequenos detalhes que fazem a diferença entre os pecuaristas de sucesso”, destaca Alexandre.

“Acreditamos que para atender as demandas de mercado é preciso conhecer a fundo cada etapa do processo de produção de carne. Por isso, a InterCorte deste ano se propõe a construir o conhecimento em conjunto, estimulando a troca de ideias e experiências entre os envolvidos na cadeia produtiva da carne”, destaca Carla Tuccilio, Diretora do Terraviva Eventos.

Além da programação, a InterCorte conta com uma feira de negócios com a participação de empresas de referência na pecuária, que levam suas novidades tecnológicas ao produtor. Estarão presentes no evento em Ji-Paraná as empresas Ourofino, Minerva Foods, Nutron, Biogénesis Bagó, Beckhauser, Romancini, SBC Certificadora, Brutale, Toledo do Brasil, Casale, Oligo Basics, CRI Genética, DeltaGen, Belgo, Rubber Tank, ABCB Senepol, Real H, JA Saúde Animal e Vitasal. As inscrições podem ser feitas pelo site www.intercorte.com.br/jiparana.

Assessoria de Comunicação

Wilson Neves