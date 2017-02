Interligação de adutora a partir de fevereiro vai ampliar fornecimento de água em Ji-Paraná

Compartilhar





















Até o final de fevereiro, a nova adutora, de 500 milímetros, instalada na lateral da ponte do rio Machado deverá ser interligada definitivamente pela empreiteira Hidronorte, empresa contratada para ampliar a rede de água em Ji-Paraná. Os antigos problemas com as bombas hidráulicas da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) foram solucionados a partir da substituição e instalação de três novos equipamentos.

“O abastecimento de água está regular em toda a cidade desde o mês de novembro”, afirmou a superintendente da Caerd em Ji-Paraná, Elizabete Gago Santos, explicando a entrada em operação de uma adutora de 300 milímetros enquanto a implantação definitiva da outra maior está sendo finalizada.

A nova adutora faz parte da expansão da rede de água em Ji-Paraná por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que tem investimentos de R$ 38 milhões com a contrapartida do governo de Rondônia. Na segunda parte do PAC, estes investimentos contemplam também a ampliação da captação e tratamento de água na sede da Caerd e ampliação de laboratórios, por exemplo.

A Caerd também adquiriu com recursos próprios três novas bombas hidráulicas. “É o fim dos problemas”, assegura a superintendente Elizabete Gago, referindo-se à substituição dos antigos e problemáticos equipamentos. “As bombas antigas estragavam frequentemente e traziam prejuízos no abastecimento na cidade. Agora está tudo resolvido”, garantiu a superintendente.

Outra aplicação de recurso próprio foi na reforma e ampliação da loja em Ji-Paraná. “Vamos poder oferecer mais conforto e agilidade a quem busca o atendimento da Caerd”, argumentou.

