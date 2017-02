Investimentos feitos pelo governo de Rondônia nos municípios são apresentados a prefeitos durante workshop

Compartilhar





















Mais de R$ 900 milhões estão sendo destinados pelo governo do estado para investimento nos municípios, só neste ano. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, George Braga, nesta quarta-feira (8), aos prefeitos que participam do Workshop Governança para o Desenvolvimento, que segue até esta sexta-feira (10), em Porto Velho.

Os recursos são oriundos de diversas fontes, como o Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia (Pidise), no valor de R$ 506.225.408,58. Coordenado pela Sepog, o Pidise vem melhorando a infraestrutura pública de Rondônia e potencializando o desenvolvimento em todas as áreas consideradas estratégicas, principalmente na saúde, educação, segurança pública e gestão, além de atuar como instrumento de integração entre os entes dos setores públicos e privado. Também são fontes, o Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação (Fitha), no valor de R$ 138.193.408, executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER); e os Projetos Estratégicos das secretarias, que somam R$ 286.348.861,07.

Os investimentos contemplam diversos eixos estratégicos e se concretizam na construção de unidades habitacionais, de unidades básicas de saúde, hospital, teatro, unidades do Tudo Aqui, Centro de Atendimento Socioeducativo, estação rodoviária, em ruas asfaltadas, entrega de titulação, entre outros.

Na oportunidade, George Braga fez um balanço das obras do Pidise já entregues no estado, como as Unidades Integradas de Segurança Pública (Unisps) de Espigão do Oeste, construção do Subgrupamento do Corpo de Bombeiros (SGB) de Rolim de Moura, reforma e ampliação do Instituto Abaitará em Pimenta Bueno e da Escola Fernanda Souza de Paula em Vilhena e a construção das Agências de Renda nos municípios de Guajará-Mirim, Presidente Médici e Ouro Preto do Oeste.

Ele também apresentou o cronograma de inauguração das obras concluídas até maio. Entre elas estão as Unisps de Porto Velho, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Cujubim, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Colorado do Oeste, Alvorada do Oeste, Ariquemes e Vilhena; Agência de Renda de Pimenta Bueno, Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química (Crepad) em Vilhena e a reforma do Ginásio Cláudio Coutinho em Porto Velho.

Apoiso aos Municípios

Ao conduzir a palestra “Planejamento e Investimentos do Governo nos Municípios Rondonienses”, o secretário orientou os novos gestores, entre outros temas, sobre a necessidade de traçar metas e alvos, além de eleger prioridade e realizar o constante controle e monitoramento. Para isso, ele apresentou algumas ferramentas adotadas pelo executivo e desenvolvidas pela Sepog, e colocou a secretaria à disposição para o trabalho em parceria. Entre elas está o Sistema de Gerenciamento de Projetos (Sigep), ferramenta de controle e monitoramento de ações gerenciais, que tem como principal vantagem o fato de estar ligado diretamente ao planejamento; e capacitações para técnicos das prefeituras para elaboração de projetos visando à captação de recursos por meio do Sistema de Convênios do Governo Federal (Siconv).

O planejamento a longo prazo para Rondônia, materializado no Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES), instrumento que direciona estrategicamente os recursos do estado, também foi destacado pelo secretário para um trabalho em parceria com os municípios. “Os prefeitos precisam estar alinhados com o PDES. As ações previstas para o desenvolvimento de Rondônia até 2030 vão passar pelos municípios, por isso precisamos andar juntos”, conclamou.

O workshop que está sendo realizado no espaço Pallazo Eventos tem como prioridade debater assuntos relacionados ao planejamento, saúde e segurança com os 52 prefeitos rondonienses.

