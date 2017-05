iPhone 8 só em 2018? Rumores discordam sobre lançamento do aparelho

Compartilhar





















Rumores recentes indicam que a Apple ainda pode estar incerta sobre a data de lançamento do tão aguardado iPhone 8. Apresentando um novo design e uma tela OLED, o modelo que comemora os 10 anos do smartphone também promete trazer recursos de realidade aumentada — o que pode ter ocasionado atrasos em sua linha de produção.

Segundo fontes consultadas pelo Business Insider, relatos indicam que faltam muitos dos componentes necessários para que o gadget seja produzido em larga escala. Uma nota emitida pelo Deutsche Bank usando como base essas informações indica que o smartphone pode ser adiado para algum momento de 2018.

“relatos indicam que faltam muitos dos componentes necessários para que o gadget seja produzido em larga escala”

Com isso, 2017 deve ficar marcado pelo lançamento do iPhone 7S e do 7S Plus, que trariam somente um hardware atualizado em relação aos modelos atuais. Apesar de confirmar a existência desses produtos, o Economic Daily News afirma que não há problemas nas linhas de produção e que o iPhone 8 também deve ser anunciado este ano, chegando às lojas em outubro deste ano.

Futuro incerto

Segundo as fontes da publicação, a produção em massa dos novos smartphones deve ser iniciada em junho deste ano. Para dar conta da demanda, as fabricantes Foxconn e Pegatron estão contratando um número massivo de novos funcionários para entrar uma quantidade grande de chips até a segunda metade de julho.

No momento, ainda não é possível afirmar qual das fontes merece uma maior credibilidade: enquanto relatos anteriores indicavam que o iPhone 8 podia ser adiado, todos previam que ele deve chegar às lojas ainda este ano. Resta esperar pelo surgimento de mais informações (e talvez de um anúncio oficial) para descobrir qual será o futuro desse tão aguardado produto da Apple.

Fonte: tecmundo.com.br